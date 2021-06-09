北市診所偷打AZ疫苗重罰？ 王鴻薇：黃珊珊別轉移焦點

台北市傳出有診所昨傍晚大排長龍，臨時開放一般民眾免費接種新冠疫苗，台北市副市長黃珊珊今天表示，北市府已經到診所稽查，若現場查處，施打的對象非符合第一至第三類對象，會重罰。對此，台北市議員王鴻薇表示，市府施打疫苗的規劃一團亂，並質疑為何該診所可以分配到這麼多的AZ疫苗？

王鴻薇表示，北市府宣布醫護全面施打疫苗，目前醫護都還沒全部打完，照規定現在能施打的也是一到三類的防疫人員，而該診所手上卻還有多餘的疫苗，還能幫不符合資格的民眾施打，市府在疫苗的分配、施打上簡直是一團亂。

王鴻薇質疑，該診所的說法是幫志工施打，但光是其它大醫院就有許多志工了，還有義交、環保等志工，也都有要求施打疫苗的聲浪，該診所憑什麼可以幫自己的志工先打，而且一個診所的志工真的有這麼多人嗎？

王鴻薇表示，黃珊珊說要重罰診所，根本是轉移焦點。重點在台北市的疫苗配發出了大包，王鴻薇要求市府應該要徹查，到底是哪個環節出了問題，是誰給該診所那麼多疫苗？

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