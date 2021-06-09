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台灣8月能解封？醫：關鍵「400萬劑疫苗」將決定命運

土城長照機構感染39人確診再添1死 86歲阿嬤轉重症不治

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
土城某長照機構群聚感染如今再增1死。記者張哲郢／攝影
土城某長照機構群聚感染如今再增1死。記者張哲郢／攝影

新北市土城某長照機構上周發生群聚感染，原先住民加工作人員共33人確診，後又有6人PCR結果「陰轉陽」，累積已39人確診，其中1名，確診後轉重症，在7日不敵病魔去世，是新北長照機構第2個死亡案例。

衛生局上周證實該長照機構發生群聚感染時，也指出1名99歲阿嬤確診後加上本身多種慢性病，不幸死亡，是新北首例長照機構確診死亡個案。

然而該長照機構38位住民原先篩出25人PCR陽性，日前又傳出6人PCR結果由陰轉陽，總感染人數從33增加到39人。衛生局長陳潤秋指出，PCR結果陰性不代表就沒事，這次的病毒有潛伏期，有些可能14天後才會驗出來，在這之前都不能大意，即便沒有確診也要做好防疫。

衛生局今日則證實，1名確診住民染疫後送醫轉為重症不治，成為新北長照第2個確診死亡案例。衛生局表示，死者為86歲女性，臥床多年有多重慢性疾病，確診後送往雙和醫院，過程轉重症身亡。

新冠肺炎 COVID-19

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