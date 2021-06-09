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台灣8月能解封？醫：關鍵「400萬劑疫苗」將決定命運

認了！陳時中坦言 國產疫苗有「不被國際認證的風險」

藍委提撥款向日買疫苗 陳時中：是要破壞國家買疫苗？

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷質詢。圖／立法院提供
國民黨立委洪孟楷質詢。圖／立法院提供

國民黨立委洪孟楷今天表示，若我方和COVAX平台及AZ等廠牌錢還沒全付，是否可以轉向日本購買他們有的AZ疫苗？衛福部長陳時中說「當然不可以」，立委這樣提議是把現在既有管道拿掉，「這是要幫國家買疫苗，還是要破壞國家買疫苗？」

行政院長蘇貞昌今天率領部分部會首長到立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）」並備質詢。

洪孟楷質詢時表示，日本「東京新聞」報導，日本議員佐藤說台灣政府向日本表示要求一百萬劑疫苗，是否屬實，還是議員說謊？蘇貞昌說，說謊的是別有用心的人，例如那些扭曲日本外務大臣茂木敏充發言的人，並說對於友邦或友人，不像跟藥廠買疫苗，是恨不得越多越好，盡量一步步談，都在努力。

洪孟楷說，根據媒體報導，日本有一億多劑AZ疫苗，現貨有三千多萬劑，我國現在急迫需要疫苗，既然政府說我方和COVAX、AZ、莫德納錢還沒全付，那是否可以把款項向日本購買？

陳時中說，當然不可以，都已經簽約了，現在把既有管道拿掉，這是要幫國家買疫苗還是破壞國家買疫苗？怎麼可能破壞現在合約，「這是開玩笑嗎？」洪孟楷追問，台灣有什麼更快的方式買疫苗？陳時中回，會編列運算、靈活運用。

陳時中說，政府一直都有和日本政府溝通；蘇貞昌說，日本很有誠意，無償提供疫苗，說是為了感謝台灣311大地震對日本的援助，政府透過各種管道，外交及國安團隊也都在爭取。

新冠疫苗

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