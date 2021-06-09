5月初回新北昨猝死 台南西港76歲獨居婦人PCR篩檢出爐
台南市西港區76歲劉姓獨居婦女曾於今年5月初赴新北市新店區繳稅，因鄰居發現已3至4天未出門，昨天中午通知里長協助緊急送至佳里奇美醫院，院方於抗原快篩陰性，並安排採取鼻咽篩檢PCR陰性報告，西港區長林耿漢說，請民眾不要恐慌，環保局已在周遭環境清消。
西港區公所表示，劉姓婦人是新北人，幾年前才買房子住在當地，平日深居簡出，少與人有互動，但每天都會出門運動，鄰居因多日沒看到人，通知里長前往了解，從窗戶看到劉女躺在地下，地上有一灘血，趕緊通報消防隊將人送醫，但已明顯死亡，研判應是腦溢血倒地後撞到頭部；因5月初曾回新北，醫院立刻快篩是陰性，衛生局慎重採PCR也是陰性，大家都鬆一口氣。
林耿漢說，市長黃偉哲呼籲端午節不要返鄉，是避免病毒傳播，新冠肺炎老人死亡率高，西港區老人比例高達20 %，一旦爆發病情後果難以想像，之前西港家人群聚也是接觸到北部確診個案，端午節是傳統三大節目，但現在疫情嚴峻，真的大聲疾呼為保護家中長輩，不要返鄉過節。
台南市政府也提醒自北部返南民眾，如出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，並儘速通知本市防疫專線06-2880180安排至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等，相關疑問請撥打1922。
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