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台灣8月能解封？醫：關鍵「400萬劑疫苗」將決定命運

認了！陳時中坦言 國產疫苗有「不被國際認證的風險」

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蘇貞昌「雞腿比疫苗」談採購進度 藍委：我無言以對

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
行政院長蘇貞昌(左)及衛福部長陳時中(右)備詢。圖／立法院提供
行政院長蘇貞昌(左)及衛福部長陳時中(右)備詢。圖／立法院提供

各界關切是否有更多我國採購的疫苗會來，行政院長蘇貞昌今天在立院備詢時表示，政府去年疫情控制很好時就超前部署訂疫苗，但這就像訂冷凍雞腿，買方訂了廠商說什麼時候到，結果生產方沒生產、配送方沒有送，「那你會罵自己訂貨嗎？」一番「雞腿比疫苗」的言論讓國民黨立委楊瓊瓔聽了表示「無言以對」。

蘇貞昌今天到立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）」並備質詢。

楊瓊瓔質詢時詢問，台灣疫情嚴重，政府不斷告訴大家會有多少疫苗到貨，但現在來的量跟當初說的差很多，大家到底什麼時候才能打到疫苗？

蘇貞昌說，大家都知道台灣去年防疫做得很好，政府超前購買疫苗，國外生產的廠、輸送的鍊都牽涉到疫苗能不能進來，還有這些以外的因素，過去這段時間變種病毒肆虐，很多生產的國家爆發疫情，各國都在搶疫苗，政府對疫苗絕無任何隱瞞，但什麼時候能來，就像雞蛋還沒孵出不能算幾隻，盼大家見諒。

楊瓊瓔說，蘇貞昌這番回答讓她聽了很擔心，全世界都在搶疫苗，那我國購買的疫苗在哪？行政院發言人羅秉成說去年編列115億元購買三千萬劑，這三千萬劑何時到貨？

蘇貞昌說，這就好像去訂冷凍雞腿，訂了之後對方說什麼時候送到，結果生產方沒有生產出冷凍雞肉，送的人沒送，「那你罵自己訂貨嗎？你也很急」，我國很早就訂、超前訂，但生產、輸送有問題，甚至有政治上的問題，政府還在盡力，所以貨上飛機才敢講，大家日以繼夜努力。

楊瓊瓔說，這兩個例子讓國人聽了更恐慌，她無言以對；她追問若國產疫苗解盲失敗怎麼辦？

衛福部長陳時中說，政府無法強制解盲成功，當然希望成功，若不成功就用國外採買的疫苗施打；蘇貞昌說，若解盲失敗，原來的多元管道就少一個，政府不會強制民眾打國產疫苗，「不可能」。

疫苗 蘇貞昌 楊瓊瓔

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