被任大陸藥廠顧問 陳培哲否認：沒有兼職

中研院院士陳培哲日前對國產疫苗提出質疑，並請辭國產疫苗審查委員，更有民眾爆料，陳還擔任大陸藥廠「上海摯盟醫藥科技公司」科學顧問，疑似違法兼職。對此陳培哲否認，強調僅在開會提供建議，沒有兼職。

上海摯盟醫藥科技公司創立於2017年，主要致力於慢性乙型肝炎和中樞神經系統的創新藥物研發，在公司網頁上，原可見陳培哲名列顧問，並有詳細介紹。而陳培哲目前為台大教授與台大醫院醫師，民眾質疑，擔任中國藥廠「上海摯盟醫藥科技公司」科學顧問，恐違反公務人員相關兼職規範。

對此，陳培哲表示，曾在國際會議上碰過摯盟醫藥公司執行長張志軍，張志軍先生原來在Sanofi藥廠任職，負責B肝藥物研發，因此認識，後來在美國加州和上海創業。他表示，張志軍曾經請教過他，幾年前開過一兩次會，提供建議，如此而已，也沒有兼職。

陳培哲也說，不明白為何成為摯盟醫藥顧問，可能是摯盟醫藥把此當名譽職，也已經請對方加註是名譽職，無實際職務。

而經查，摯盟醫藥網頁上，陳培哲的顧問也已經做出加註。