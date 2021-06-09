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台灣8月能解封？醫：關鍵「400萬劑疫苗」將決定命運

認了！陳時中坦言 國產疫苗有「不被國際認證的風險」

時代力量緊追開放居家快篩試劑 陳時中仍堅持不能賣

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
衛福部長陳時中、時代力量立委陳椒華。圖／取自國會頻道
衛福部長陳時中、時代力量立委陳椒華。圖／取自國會頻道

時代力量立委邱顯智昨天在立法院臨時會，緊追開放國內居家快篩試劑。衛福部長陳時中一度動怒說「沒進口怎麼審」，同黨立委陳椒華今天質詢再問讓國內廠商販賣居家快篩試劑，陳時中仍堅持表示「沒有這樣的使用方式，怎麼能允許他賣」。

陳椒華說，歐美國家已可在商店買到快篩試劑，學校上課前15分鐘，也請學生自己操作快篩才能上課，國內已經有10多家廠商通過快篩試劑檢測，根本不需進口，只要跟PCR比對出90%的有效率就能採用，但現在人民卻買不到，行政院長蘇貞昌是否允許國內廠商販賣這些商品。

蘇貞昌回，現在國內生產快篩試劑，都是供醫師使用，個人使用的沒有生產；陳椒華說，她已跟廠商溝通過了，這是民眾可以使用的快篩試劑，請陳時中不要列入醫療器材最高風險的第三等級，讓民眾買得到。

陳時中說，現在的快篩試劑是醫事人員使用，不要搞混了，它沒有這些使用方式，怎能允許他賣，不要本末倒置。

陳椒華說，那是因為指揮中心不允許賣阿，國內也有生產的廠商啊，「你是最高指揮官 ，輕症的人可以自己快篩 ，病毒要靠免疫力，篩檢出陽性可以在家好好待著」。陳時中說，剛提到平行試驗要達到90%，但目前產品都沒辦法。

陳椒華則話鋒一轉說，拜託院長可否不要列為第三等級？蘇貞昌回，「我們的心都一樣不用拜託」，只要國內生產符合規定不會有其他理由 ，急著拿到都來不及了。

快篩 陳椒華 陳時中

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