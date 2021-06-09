鄭運鵬貼出陳時中立院打盹照片 幕僚留言訴心聲

民進黨籍立法委員鄭運鵬昨天在臉書貼出一張中央流行疫情中心指揮官陳時中，在立法院審查特別預算質詢休息時間時打盹的照片，心疼阿中部長近日來的疲憊。該則貼文今天凌晨引來陳時中辦公室機要秘書柯美妃留言，描述她近身觀察，陳時中從立法院回來接續主持指揮中心會議，忙了一整天，繼續看公文到深夜，辛苦不在話下。

臉書署名為「Meifei Ko」的柯美妃留言如下：「代部長謝謝大家關心！也借版抒發一下心情~每天跟著部長，知道他有多辛苦多拼命！今天看他從立法院回來，接續主持指揮中心的會議，我的眼淚不自覺掉下來…。

會議後，我問他：會不會很累？他回說：還好！我苦笑說：害我都哭了！然後，又接著忙起我們每天要看的資料及白天應該要討論的事……最後他仍不忘批完公文，才拿著公事包說他要回家了，約23:20吧！（今天公文比較少）這就是阿中部長，永遠比身旁的人都堅强面對所有的難關，令人不捨~但很安心！」