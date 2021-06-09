藍委要求帶話蔡英文向全國人民道歉 蘇貞昌說「好」

疫情嚴峻，國民黨立委賴士葆今天質詢時詢問行政院長蘇貞昌指出，台灣現在已經有300多條人命身亡，蔡英文總統要出面向人民道歉，請蘇貞昌回去拖一句話給蔡總統出面向人民道歉。蘇貞昌回「好」。

立法院今天開臨時會，賴士葆說，日本藝人志村健因新冠肺炎過世，蔡英文發一個臉書哀悼，某種程度也是道歉，台灣現在已經有3百多條人命死掉，蔡總統不該為這事情道歉嗎？

蘇貞昌說，他對於任何生命消逝都很遺憾，尤其國人同胞受這次疫情影響，政府沒百分百照顧好，這是政府覺得非常對不起的地方，昨天也與陳時中向國人同胞表示歉意。

賴士葆說，他知道昨天已道歉，但拜託回去跟蔡總統講一下，賴士葆委員拜託蔡總統，出面向全國人民道歉。蘇貞昌回「委員的意見都會公開..」賴士葆緊追說「拜託親自跟蔡總統報告」，蘇貞昌才回「好」。