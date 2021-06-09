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桃園獲配8500劑莫德納！已送各醫院只有第一線醫護能打

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市今日獲配8500劑莫德納疫苗，已送各專責醫院供第一類醫護接種。圖／市府提供
桃園市今日獲配8500劑莫德納疫苗，已送各專責醫院供第一類醫護接種。圖／市府提供

15萬劑莫德納疫苗昨下午完成封緘，今日配發7萬劑至各縣市，桃園市長鄭文燦表示，桃園獲配8500劑，已配送至11家責任醫院，按衛福部規定，第一線的醫療人員、醫事人員才能施打。

鄭文燦表示，按中央規定，莫德納疫苗只供第一線醫護人員施打，指揮中心已依按照各地方的需求直接配送至各醫院，桃園獲配8500劑，會協調各責任醫院按規定施打第一線醫療人員、醫事人員。

桃園市衛生局表示，本次莫德納疫苗接種對象為新冠肺炎專責醫療院所中，直接照顧確診、疑確診者的第一線工作人員，及非直接照顧確診、疑確診者的第一線工作人員，將視上述對象接種情形逐步放寬，讓全體第一類醫事及非醫事等人員接種。

食品藥物管理署昨宣布，15萬劑莫德納疫苗檢驗封緘流程，扣留日後可追蹤之樣品後，共有14萬8800劑可接種。明起先配發7萬劑，優先給任職於專責病房的7萬名醫護人員接種，剩餘的7萬劑則是預留的第2劑。

新冠疫苗

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