桃園獲配8500劑莫德納！已送各醫院只有第一線醫護能打
15萬劑莫德納疫苗昨下午完成封緘，今日配發7萬劑至各縣市，桃園市長鄭文燦表示，桃園獲配8500劑，已配送至11家責任醫院，按衛福部規定，第一線的醫療人員、醫事人員才能施打。
鄭文燦表示，按中央規定，莫德納疫苗只供第一線醫護人員施打，指揮中心已依按照各地方的需求直接配送至各醫院，桃園獲配8500劑，會協調各責任醫院按規定施打第一線醫療人員、醫事人員。
桃園市衛生局表示，本次莫德納疫苗接種對象為新冠肺炎專責醫療院所中，直接照顧確診、疑確診者的第一線工作人員，及非直接照顧確診、疑確診者的第一線工作人員，將視上述對象接種情形逐步放寬，讓全體第一類醫事及非醫事等人員接種。
食品藥物管理署昨宣布，15萬劑莫德納疫苗檢驗封緘流程，扣留日後可追蹤之樣品後，共有14萬8800劑可接種。明起先配發7萬劑，優先給任職於專責病房的7萬名醫護人員接種，剩餘的7萬劑則是預留的第2劑。
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