國外禁年輕人打AZ 藍：年輕人陷入打不到疫苗三大危機

國民黨上午舉行記者，呼籲政府採購足夠疫苗讓必須工作奔波而處在高風險環境年輕人得以施打。國民黨青年部主任陳冠安表示，以目前蔡政府的疫苗規劃，年輕人必須面對「疫苗打不到、打得慢、打得危險的三大危機」；而英國NHS報告更因凝血問題不建議40歲以下接種AZ，韓國更是禁止30歲以下的人施打。

陳冠安指出，以政府預計讓65%人接種，目前11類優先接種者已達1400萬人左右，但只訂購3000萬劑的規劃來說，若讓優先族群完整接種2劑，則剩下18至49歲的人，只有100萬至200萬人是能打到疫苗，有400至500萬人將成為疫苗孤兒。

陳冠安說，當世界各國已經開始讓12至17歲青少年施打BNT疫苗的同時，我國採購計畫裡卻沒有任何一劑是可以讓125萬人的國家幼苗來接種的疫苗，因為AZ跟莫德納目前都沒被允許用在青少年身上。國產疫苗，截至5月底甚至連二期試驗都還沒開始或完成，談何施打？根本讓青少年變成疫苗黑數。

陳冠安表示，目前受限於疫苗到貨速度不一且遲到，已經嚴重拖延到接種速度；即使有充足的疫苗，但考量到醫療量能分配，單日接種以10萬計，沒特別身分的青壯族群，也要等接種順序優先的1400萬人打完，也就是4個多月後，才有機會開始打。

陳冠安說，我國目前採購的疫苗裡，有1500萬劑是AZ。AZ是經WHO認證的疫苗，具有7成多的保護力和接近100%的重症保護力，這絕不是不好的疫苗，但對年輕族群來說，絕對是風險較大的疫苗，根據AZ研發國之一的英國NHS報告，是不建議40歲以下的人接種AZ，因為凝血問題大概是其他年齡層的2倍，每5萬人就可能出現1例；韓國更是直接禁止30歲以下的人施打。

陳冠安為青年朋友請命，提出四點訴求：首先，政府應當重新調整採購規劃，以全體國民完全接種作為採購量，也就是在增加1700萬劑左右的數額，這不只是讓對所有國民公平，也可以增加國民自行評估選擇施打疫苗的空間。目前國際上包括美國和日本的疫苗數都是人口的兩倍以上。

第二，建立完善的救濟給付與慰問制度，以現有疫苗採購結構和NHS數據來計算，我國20至49歲有300萬、50歲以上群族有450萬人打的將是AZ，這將讓大約100人出現凝血問題。政府目前雖然已經承諾將為出現血栓的民眾支付費用，但從日前桃園個案的治療費70萬來看，這將是7000萬的費用，建議政府編列專案費用，針對血栓和不良反應，來預先作制度性處理，而非是個案個案來做。

此外，陳冠安也說，鑒於目前救濟給付申請流程繁複，平均費時6個月，因此也建議政府針對新冠肺炎疫苗制定簡化版的流程，並且提高給付金額範圍，以及在專案費用裡編列慰問金，免於讓民眾打國賠訴訟，使人民省心、讓法院省力，這也能目前擔憂的民眾施打疫苗。

第三，政府必須將12至17歲納入接種計畫，並為125萬青少年完全接種，採購或向美日尋求協助，爭取250萬劑目前唯一能讓青少年施打的BNT。倘若政府繼續忽視12至17歲的接種，那在新學期復課之後，校園就可能變成新的疫情熱區。

第四，在目前接種順序優先的11類人施打完第一劑後，優先讓第一線醫護與防疫人員接種第二劑外，讓未接種第一劑的青壯族群能優先施打，避免出現打得到的人繼續打，打不到的人永遠打不到的情況。

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