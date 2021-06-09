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北市診所私幫一般民眾打疫苗 民進黨團：疫苗哪來的？

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台北市某診所被爆出昨深夜私下開放一般民眾接種疫苗。圖／翻攝自民進黨團臉書直播
台北市某診所被爆出昨深夜私下開放一般民眾接種疫苗。圖／翻攝自民進黨團臉書直播

台北市某診所被爆出昨深夜私下開放一般民眾接種疫苗，民進黨立院黨團今舉行記者會質疑，北市府先前稱疫苗不足，但疫苗卻多到可讓非疫苗接種合約院所偷偷施打，究竟疫苗是哪裡來的？北市府應於今下午記者會說清楚，並追究相關法律責任。

民進黨團立委今於記者會出示相關影片及照片，指立法院不遠處某診所昨深夜被拍到，許多民眾將車子停在路邊後，快步走上診所施打AZ疫苗，雖現場民眾宣稱是一至三類公費對象家屬，但中央已暫緩公費對象家屬施打，診所則謊稱是做檢查，種種說詞顯示診所是計畫型偷偷施打。

民進黨團書記長羅致政表示，許多民眾對於何時可打疫苗很焦慮，但現在卻被爆料北市有非合約接種院所偷偷施打，難道有辦法的人就可以優先，不知道的人就接種不到？涉及公平問題，中央跟地方應嚴格徹查。

羅致政也提出幾點質疑，為何沒簽約的院所可得到疫苗，是北市府衛生局提供還是醫院私相授受？據中央統計北市府還有幾千劑疫苗未接種，除了該診所施打的200劑，是否還有其他診所也有得到疫苗？該診所施打的對象是哪些人，是否有特權？他也呼籲，若北市真有剩餘疫苗，應提供給其他縣市施打。

民進黨團幹事長劉世芳表示，很多民眾因半夜聚會已被開出高額罰單，該診所三更半夜群聚，很明顯已超過室內5人限制，北市府應根據傳染病防治法開罰，另針對違反疫苗施打順序的狀況，中央及北市府是否也可依傳染病防治法開罰？確保接下來大規模施打疫苗時不會有類似亂象。

民進黨立委鄭運鵬則說，中央先前統計北市還有6000多劑疫苗，北市府卻說不夠了，如今看來卻是疫苗多到可以偷偷施打，北市府應對外說明清楚，並追究相關法律責任；民進黨立委湯蕙禎表示，為了避免疫苗接種亂象，地方政府需要服從中央指揮中心調度，才會有條不紊、公平有序。

台北市某診所被爆出昨深夜私下開放一般民眾接種疫苗，民進黨團今舉行記者會質疑疫苗來源。圖／翻攝自民進黨團臉書直播
台北市某診所被爆出昨深夜私下開放一般民眾接種疫苗，民進黨團今舉行記者會質疑疫苗來源。圖／翻攝自民進黨團臉書直播

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