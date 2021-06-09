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藍委要求為3+11下台 陳時中：不是委員說怎樣就怎樣

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
衛福部長陳時中、國民黨立委賴士葆。圖／取自國會頻道
衛福部長陳時中、國民黨立委賴士葆。圖／取自國會頻道

立法院今天繼續開臨時會審查預算，國民黨立委賴士葆說，3+11政策被視為這一次疫情大爆發的關鍵因素，衛福部長陳時中要負最大責任，要如何負責？「政務官負責就是下台阿」，陳時中回答「政策當然是我負責啊，但不是委員說怎樣就怎樣」。

行政院長蘇貞昌、陳時中今天列席備詢，賴士葆說，第二階段開始爆發後，院長覺得陳時中表現怎樣？蘇貞昌說，很知道他的辛苦，也盡心盡力，做得不可能百分百，但國人同胞應該給指揮官加油。

「全世界找不到這麼配合政府的。」賴士葆說，陳時中以前像神一樣，不敢「逆時中」，現在發現「逆時中」才對。賴士葆問陳時中同不同意「3+11」是這次疫情大破口的關鍵因素？陳時中回「不是」，賴士葆追問「那是什麼？」陳時中說「原因還尚待查驗」。

賴士葆說，隨便問路人甲、路人乙，都認為3+11是疫情大爆發的關鍵因素，政務官負責就是下台。

陳時中說，不是委員說怎樣就怎樣， 3+11是去年行之一年政策， 今年1月1日以後再加強管理，管理到一定程度也篩檢9千多位，才回復到去年12月政策，但規定加上採檢陰性，比去年還要更嚴格方式執行。

賴士葆說，這次大破口，人命關天啊，陳時中昨天還在打瞌睡，沒人同情你；陳時中說，那是休息的時候，他也不需要大家來同情，那是中途休息十分鐘的時間。蘇貞昌緩頰說，那是休息時間，不是質詢時間，這樣扭曲打瞌睡，這樣不好。

陳時中 賴士葆 疫情

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