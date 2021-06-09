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台美有望復談TIFA 陳以信：與我國開放萊豬未必相關

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
美國國務卿布林肯7日在國會表示，拜登政府正進行與台灣的貿易與投資對話，對話應該開始了。美國國務卿布林肯。路透
美國國務卿布林肯7日在國會表示，拜登政府正進行與台灣的貿易與投資對話，對話應該開始了。美國國務卿布林肯。路透

美國國務卿布林肯近日透露，台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）有望復談。國民黨立委陳以信表示，樂見其成，但相關發展與我國去年8月宣布開放含瘦肉精美豬進口政策未必有關，台美要簽訂雙邊貿易協定（BTA）還有長路要走。

陳以信分析，美國此舉主要是因民主黨政府上台後，美國對外貿易政策調整，尤其上周美中經濟對話後，預示美國對亞太貿易政策將逐步脫離貿易戰，走回常軌下貿易競爭，台美能重啟貿易對話，也是因民主黨政府亞太經貿政策平衡思考。

至於未來台美BTA談判，陳以信表示，這主要還是我方的訴求，實際上還言之過早，必須要視後續TIFA復談之後談判狀況，才有機會一步步來談。

陳以信認為，美方透露與我復談TIFA，與我國去年宣布開放含萊克多巴胺美豬進口政策未必有關。

陳以信說，美國前貿易代表賴海哲曾表示，去年美國根本沒足夠時間跟台灣完成貿易談判，今年3月美國貿易代表署的貿易年度報告也仍將台灣對美農產品貿易障礙名列其中，蔡政府去年根本是在錯誤時機、對象下，錯誤開放美國萊豬進口。

陳以信 TIFA 美豬

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