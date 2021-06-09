聽新聞
test
0:00 / 0:00
台美有望復談TIFA 陳以信：與我國開放萊豬未必相關
美國國務卿布林肯近日透露，台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）有望復談。國民黨立委陳以信表示，樂見其成，但相關發展與我國去年8月宣布開放含瘦肉精美豬進口政策未必有關，台美要簽訂雙邊貿易協定（BTA）還有長路要走。
陳以信分析，美國此舉主要是因民主黨政府上台後，美國對外貿易政策調整，尤其上周美中經濟對話後，預示美國對亞太貿易政策將逐步脫離貿易戰，走回常軌下貿易競爭，台美能重啟貿易對話，也是因民主黨政府亞太經貿政策平衡思考。
至於未來台美BTA談判，陳以信表示，這主要還是我方的訴求，實際上還言之過早，必須要視後續TIFA復談之後談判狀況，才有機會一步步來談。
陳以信認為，美方透露與我復談TIFA，與我國去年宣布開放含萊克多巴胺美豬進口政策未必有關。
陳以信說，美國前貿易代表賴海哲曾表示，去年美國根本沒足夠時間跟台灣完成貿易談判，今年3月美國貿易代表署的貿易年度報告也仍將台灣對美農產品貿易障礙名列其中，蔡政府去年根本是在錯誤時機、對象下，錯誤開放美國萊豬進口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言