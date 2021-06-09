砲轟中央防疫破功成民怨出口！ 蔡英文、陳時中網路好感度都不如「他」





image source：總統府、衛福部、台北市政府

文/朱涵瑜

新冠肺炎肆虐將近一年半，上半場堪稱防疫模範生的台灣，下半場表現難以令人滿意，防疫上出現諸多狀況，包括3+11政策、群聚感染、社區傳播鏈、疫苗短缺等問題，國內新冠肺炎死亡率2.6%高於全球的平均值2.16%，嚴峻疫情不僅衝擊社會民心，更是對執政團隊、疫情指揮中心的一大考驗，在這場防疫戰中，近一週內蔡英文、陳時中、柯文哲在政治人物的網路聲量排名上，名列前三名，然而，檢視過去一個月時間，三人的網路聲量、好感度，已經開始出現變化。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2021/06/01~2021/06/07)

柯文哲砲轟中央講Ｘ話成民怨出口！ 「逆時中」創造網路高聲量

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/5/10~2021/6/8）統計調查，網路總聲量依序排列為陳時中、蔡英文、柯文哲。過去一年多，指揮中心每日下午2點記者會，「防疫五月天」充分掌握話語權，陳時中網路討論聲量始終居高不下，即使地方縣市政府有想法、有意見，或者有不同於指揮中心的舉措，很可能都會被視為「逆時中」。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2021/05/10~2021/06/08)

「罵陳批蔡」+醫學背景 柯文哲搶下防疫話語權 網路聲量燒出高點



隨著疫情嚴峻， 疫情重災區之一的台北市，市長柯文哲近期內被稱為「逆時中教主」，面對疫情升溫、確診數、死亡數不斷增加，醫學背景出身的柯文哲，順著議題風向，包括5月29日批評政府花6千億紓困，直言「綁樁腳也不用這麼多錢，不如抽出600億買疫苗」，讓柯文哲創下近期網路聲量高峰；6月1日記者會上更表示「國內死亡人數這麼多，沒看過蔡英文總統為此出來開記者會，可是5月31日高端疫苗股票一跌停，剛好蔡英文就趕快出來開記者會了，有時候要思考政府優先項目是什麼？」再讓柯文哲奪下第二波網路聲量高點。

民眾對指揮中心公信力產生疑慮，再加上柯文哲連番砲轟中央的言論，不僅讓他的疫情直播記者會成為關注焦點，更讓他成為這波疫情民怨的最大出口，柯文哲的「逆時中」、「逆中央」作為，讓他在近一個月內的網路聲量表現亮眼，出現好幾波高點。

針對外界質疑「高端疫苗炒股事件」，蔡英文總統於5月31日錄製影片發布說明，當日蔡總統網路聲量109,593筆，攀上近一個月內最高點，但這段影片與談話也被台北市長柯文哲作為批評中央的使力點，接下來幾天，新竹、苗栗幾間科技大廠紛紛傳出染疫風暴，蔡總統頻頻釋出線上防疫談話影片，表達關心國內疫情的狀況，希望能安穩民心，雖然都不如5月31日的「駁斥高端炒股事件」的討論聲量，但也讓蔡英文總統網路熱度穩定回溫。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析時間:2021/05/10~2021/06/08)

「逆時中教主」 柯文哲網路好感度狂贏領先 近1個月僅輸陳時中1天



柯文哲砲火猛攻中央燒出高聲量，好感度同樣也增加嗎？根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/5/10~2021/6/8）進一步統計調查，柯文哲網路好感度一路壓著陳時中、蔡英文，其中5月14日宣布在萬華設立篩檢站，使得柯文哲的網路好感度飆到最高點，5月20日發出退休、離職醫護徵召令，也讓柯市長的好感度再衝一波，更值得關注的是過去一整個月，柯文哲只有在5月13日好感度低於陳時中，其餘天數皆大幅領先。

防疫破功！ 蔡英文因「美官員來訪贈疫苗」網路好感度終於贏陳、柯1天

蔡英文、陳時中、柯文哲三人之中，蔡英文總統的網路好感度幾乎是敬陪末座，唯一一次超越陳時中、柯文哲兩人的高點落在6月6日，而當天正值美國官員來台參訪，也帶來捐贈美國捐贈75萬劑疫苗的好消息，雖然6月6日蔡英文網路低聲量，但該事件帶來的相關正面討論讓蔡英文好感度明顯增加。









分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為年2021年05月10日至2021年06月08日。



