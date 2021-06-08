血庫告急 韓國瑜籲民眾當熱血英雄挺醫護

疫情嚴峻讓民眾少出門，捐血意願也大降，幾乎各地血庫存量都告急。前高雄市長韓國瑜今天也到捐血站響應捐血，他說，疫情日趨嚴峻，第一線醫護人員身心俱疲，深陷日夜打仗卻缺乏資源困境，期盼每個人都能貢獻一點心力，匯聚成更大力量。

韓國瑜說，在疫情影響下，全台陷入近20年來最嚴重血荒，不少民眾因為擔心染疫而不敢前往捐血，各大醫療機構除必須投注大量人力、物力來面對這波又急又凶的本土疫情，其實院內還有許多其他患者也同時需要照護，全台醫療院所都面臨到血液庫存告急緊迫問題。

疫情三級警戒時間拉長，全民自發性減少外出，避免群聚感染風險，連帶造成全國捐血人數急遽下降。韓國瑜呼籲行有餘力民眾，做好自身防護，挽袖捐血，各大捐血點有加強防疫措施，包括管控室內人數、全面實聯制、加強問診與消毒作業等，民眾只要戴好口罩、配合現場醫療人員指示，回家後趕緊洗手、更衣，確實做好個人防護動作，仍可照常捐血。

韓國瑜說，在疫情日趨嚴峻時刻，第一線醫護人員身心俱疲，深陷日夜打仗卻缺乏資源困境。韓呼籲民眾一同挽起衣袖捐熱血，也給辛苦的醫護人員更多支持和鼓勵，每個人貢獻一點心力，匯聚成更大力量，也才能救助更多需要的人，保住更多珍貴生命。