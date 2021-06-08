綠委籲個人紓困不應以前年收入做基準 蘇貞昌：滾動式檢討

新冠疫情持續升溫，政府再祭紓困措施。但個人申請紓困所依據的投保薪資所得是以前年還無疫情時做基準，無法反映去年疫情爆發後衝擊。民進黨立委蘇治芬今建議，應能以今年所得稅申報憑證申請。行政院長蘇貞昌同意，滾動式檢討。

蘇治芬今天也在立院提到，目前急難救助的紓困申請以家戶為單位，但父母的錢誰敢去動？兄弟有錢也不會去動，對於家中同住的經濟弱勢者恐無法有效紓困。衛福部長陳時中表示，這是困難的情境，有個案可以再討論。

因應疫情升溫，勞動部提出紓困2.0方案，自營業者、無一定雇主者108年度投保薪資在2萬4000元以上，且年所得在40.8萬以下，可領補貼1萬元。蘇治芬今在立院質疑，疫情從109年度開始影響民眾生活，不應以108年度做紓困基準。

勞動部長許銘春解釋，勞動部、農委會紓困的排富標準比照去年（108年度紓困用107年年度資料），再加上今年所得稅申報又往後，等資料出來要依據紓困來不及，衛福部能以109年度資料，是因為不是根據報稅資料，而是用家戶資料。

蘇治芬質疑，紓困要達到成效，如果民眾今年已完成所得稅申報，申請紓困時能把109年度總收入憑證拿出來證明，應該從寬認定。

對此，蘇貞昌同意表示，重要是達到目的，而真的要紓困是現在、是去年，109年度所得稅申報憑證如果能拿到，只是舉證，請相關部會就滾動檢討，看還有哪些地方做的不夠好。