疫苗解盲前夕審委閃辭 鍾飲文：盼就事論事

高端疫苗二期臨床試驗結果解盲前夕，中研院士陳培哲以難秉持獨立性、專業性為由，辭去食藥署疫苗審查委員，並點名最大困難是來自蔡英文總統，外界認為此一風波恐影響國人對國產疫苗信心，高醫院長、專家小組召集人鍾飲文表示，審查過程或專家會議沒感受到總統壓力，尊重陳培哲院士感受，正持續慰留，希望他能回委員會攜手打拚。

鍾飲文說，專家小組在去年3月成立，成員來自各領域，包含感染科、免疫學、藥理學、臨床試驗和統計專家等，陳培哲是國內肝炎專家，鑽研分子生物、微生物、腫瘤學、消化醫學等領域。

今年5月間，蔡總統宣布國產疫苗可望7月開打，國產疫苗案二期還沒解盲，總統直接預告時間表，被藍營人士解讀為干預，質疑「食藥署還要不要嚴格審查？疫苗專家小組能嚴格把關嗎？」

對此，鍾飲文說，專家小組立場一向公正客觀，對國產疫苗上市雖然樂見其成，但回歸專業就是憑證據、數據做審查，「沒有感受到壓力或干預」。

鍾也說，蔡總統提到國產疫苗可望7月開打，個人的看法是出發點可能有三層用意，最重要是安定民心，國人期待疫苗早日到位，恢復正常生活，其次是從國內外充分掌握疫苗來源，以因應國內疫情之需要，另一層用意是期待我國研發疫苗自主能力，也支持及扶植疫苗產業。

「疫苗是國安產業、戰略物資，建立自主能力是重要一步！」鍾飲文說，疫情走向社區化、流感化後，疫苗成為重中之重，絕不能過度仰賴國際疫苗，這也是國人普遍認知。

國產疫苗二期解盲數據即將出爐，能否達到療效指標、安全性等，備受關注。鍾飲文說，二期重點在免疫反應等，審查就是看科學數據沒有其他懸念，才能確保疫苗療效和安全性。

對陳培哲請辭一事，鍾飲文說，專家們都是受科學訓練的專業人士，希望各界聚焦專業領域，多些理性討論，別衍生為政治口水，才是對整體防疫最好對策。

商品推薦