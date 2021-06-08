拍到陳時中打盹休息 鄭運鵬說出陳時中的使命感

立法院今天開臨時會，衛福部長陳時中列席備詢，民進黨立委鄭運鵬今天早上在議場休息時間拍到陳時中打盹休息，鄭運鵬說，這3年來在立法院，不管是院會還是委員會的休息時間，即使是去年國民黨因為美豬大鬧半年，陳時中也沒有過顯露疲態，今年初有一次和陳聊天，陳告訴他，對於控制疫情和健保制度，這種能救人的事情，他很有興趣。

鄭運鵬說，陳時中不是文官，不需要當公務員來討皮痛找罵挨，當部長也絕對不會賺得比本業牙醫師還多，「他的興趣就是他的使命感，而且，他的實績很不錯。」

鄭運鵬說，台灣疫情控制，不止政府政策要對，還要每個人都乖乖遵守，不然喊得再嚴格的政策都沒有用，有人故意不守規矩、有人受不了嚴格管理，3+11和14+0都是一樣無效的防疫對策。看這幾周疫情重災區，雙北市長們喊話封城講破嘴，市場照樣人擠人，「大家就知道我的意思，藍白支持者也不用來戰這個了。」

鄭運鵬早上拍到這個陳時中休息場景，有三件事情有感而發，他說，第一是不轉傳，民主國家當然可以罵政府，但是，不能造謠，故意造謠日本對台的支援、造謠各種疫苗有害、造謠政府圖利特定廠商，對疫情都沒有幫助。政府無法阻止中國對台的謠言中央廚房，但是，不分政黨、不分你我都可以做到「不要轉傳連自己都不確定的資訊」、「不轉傳，至少不會害人害己。」

鄭運鵬說，第二是守規矩，政府不可能、也不應該隨時盯著每個人；國人也都不是巨嬰，也不需要隨時要派警察和公務員跟著你管東管西，不管是指揮中心、還是地方政府的防疫規定，大家都乖乖遵守就對。

第三是保持信心，這幾天確診數看起來不但下降了，而且開始穩定了，我相信連新北市都很快能進入可以確實疫調的規模。