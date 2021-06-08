美齡樓轉為國有停止執行 婦聯會籲黨產會防疫勿提抗告

黨產會認定美齡樓為不當黨產，要求婦聯會及婦聯社福基金會在30日內（6月10日前）轉為國有，該台北高等行政法院今日裁定停止執行。婦聯會表示，婦聯會和婦聯社會福利基金會對於法院衡量本案公私益與急迫性，在關鍵時刻裁定停止執行表示讚佩，並呼籲黨產會防疫優先勿提出抗告。

對於黨產會的決定，婦聯會及婦聯社福基金會上個月聲請停止執行。針對轉為國有部分，台北高等行政法院認為有難於回復損害的急迫情事，今裁定准許，可抗告。

婦聯會表示，黨產會於今年5月11日，在台灣疫情急轉直下的當天，緊急認定美齡樓土地及建物是婦聯會不當取得財產之現存利益，命於30日內移轉為國有，但該會不是國民黨的附隨組織，也無所謂不當取得之黨產，對以上兩項黨產會過去的指控都已提出訴訟。

婦聯會指出，黨產會明知這些訴訟仍繫屬北高行，並無正當權利續行沒收美齡樓，仍執意趁疫偷跑，非但沒有同島一命的襟懷，反而顯露出坐擁權力的傲慢。

婦聯會表示，目前大疫襲台，國人防疫優先，且法院已停止非急迫性案件的審理，婦聯會呼籲黨產會接受北高行的裁定而勿提出抗告，除了避免浪費司法資源，也留給婦聯會協助國家社會抗疫的空間。未來待疫情趨緩，雙方自然可以續行訴訟，在法院讓證據說話。

婦聯會和社福基金會再度聲明，美齡樓是婦聯會與婦聯社福基金會推動社會福利的永久工作場所，捐贈過程合法，程序透明完整，與國民黨毫無關係。今日台北高等行政法院明察公義與公私法益，裁定先停止執行移轉、未來續行審判，使兩團體免於被迫立即停止運作，令人讚佩，婦聯會及婦聯社福基金會必會珍惜手中行善的力量，盡力服務弱勢團體和需要濟助的百姓。