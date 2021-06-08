高達9成民眾支持發展離岸風電 綠委：潛力遠勝太陽光電

綠學院今天公布「2021台灣發展離岸風電議題民意調查」的結果，有高達9成的民眾支持台灣應善用良好風場的優勢，發展離岸風電，更認同在離岸風電產業中，本土業者應該占有一席之地，提升國際競爭力。

民進黨立委邱志偉表示，根據民調分析結果，離岸風電不只是能源轉型政策的一環，更是國家重要的產業政策，因其資本與技術密集的產業特性，將增加龐大的就業，帶動台灣經濟發展。

綠學院委託山水民調公司進行「2021台灣發展離岸風電議題民意調查」，採用電話民調，以居住於台灣地區、20歲以上民眾為調查對象，於2021年5月6日至5月7日間，共完成1080份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點。

綠學院表示，台灣擁有得天獨厚的風場，具備開發離岸風力發電的潛力，長期來說，建立起我國自己的產業能量，確保能源轉型順利且成功並且擁有本地可掌握的綠電供給，在邁向2050碳中和的過程中，將會是有利的加持條件。

民調另外顯示，有7成9的民眾支持離岸風電產業成為台灣經濟發展重點，高達9成4的民眾期待台灣本土開發商投入離岸風電產業。

邱志偉表示，台灣的確應該善用風場優勢，透過開發和規畫，擬定策略，把上天給我們的優勢極大化。離岸風電不僅是高技術門檻的產業也是重大公共工程，其未來性和帶動整體上下游供應鏈國產化的潛力遠勝於太陽光電。

邱志偉發現，雖然多數民眾並不知道台灣擁有全球數一數二的風場，但仍有超過8成的民眾支持政府要大力扶植台灣隊，顯示台灣隊是大家共同的期待，如果整合各個佼佼者組成台灣隊，提升國產化的比例帶動經濟發展，是令人樂觀期待的，而現階段是該要努力的時候。