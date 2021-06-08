【重磅快評】江啟臣陳見賢要不要道歉？用膝蓋想就知道

新竹縣副縣長陳見賢在LINE群組PO文指日本外相稱台灣只要124萬劑疫苗訊息，民進黨立院黨團書記長羅致政指最近很多打擊指揮中心的假訊息，「懷疑藍營政治人物是重要來源」；民進黨發言人周江杰更要求國民黨主席江啟臣和陳見賢副縣長澄清、道歉；巧合的是，台灣民意基金會董事長游盈隆今天正好點出關鍵「日本政府從哪裡得知台灣7月以後就有完善的疫苗生產體制？」，也算是「嚴謹且高明」的澄清了。

陳見賢在群組發文稱，「日本外相在國會被問到為何只給台灣124萬劑，他回說台灣政府沒想要很多，只要六月擋一下就好，七月份開始，台灣自己就會有自己生產的疫苗。台灣這些決策者，為了私人利益發國難財、死人財，必定絕子絕孫」；這個貼文惹毛了民進黨人。

民進黨發言人周江杰指出，仔細檢視茂木在記者會的回答，或參議院外交防衛委員會中的答詢，茂木的意思都是：「我們的認知是，預計台灣國內的疫苗生產體制會在7月以後逐漸完備，而目前台灣面臨的是很緊急迫切的需求」，並沒有所謂「台灣政府告知日本政府因為七月要打國產疫苗，所以只需要少量疫苗」，如此的超譯方式，根本就是扭曲事實。

羅致政更訴諸恫嚇，表示最近很多打擊指揮中心、社會的假訊息，都是有組織、惡意的操作，「讓我們懷疑，藍營政治人物是重要來源」，目前正在蒐集藍營部分政治人物傳播假訊息的證據，希望政府單位速辦、速查、速罰，也希望民眾不要再傳了，可能會有涉及違法。

陳見賢是政治人物，在群組上的措辭自當謹慎 ，如此激烈的言詞 ，難免成了箭靶；但自疫情大爆發以來，已奪走近三百條人命，許多家庭因此遭受磨難，從政府疫苗採購不力、關說疑雲漫天、民間採購疫苗捐贈受阻，難道人民不能有質疑的聲音？如果有人想藉疫苗大發國難財，以市井小民的角度來看，陳見賢這種說法也只剛好而已，民進黨人反應激烈，無非是心虛之餘的虛張聲勢而已。

如果民進黨堅持要求江啟臣和陳見賢澄清、道歉，那麼他們真應該看看游盈隆是怎麼解讀茂木敏充對援台AZ疫苗的談話，他認為從日方談話內容可清楚地瞭解這是日方含蓄、嚴謹且高明的政治語言，弦外之音清晰，不須多做解讀就可推斷台日雙方政府意見交換的脈絡與內容，日本政府從哪裡得知台灣7月以後就有完善的疫苗生產體制？「大家用膝蓋想，就知道了」。

游盈隆分析，茂木談話有兩個重點，一是考慮（或聽說）台灣國內7月以後已有完善的（疫苗）生產體制，現在正有緊急的需求；二是日本國內已經確保足夠的疫苗，所以決定將國內現有的AZ疫苗提供台灣使用....日本政府決定提供約124萬回次的數量」。游盈隆點出了關鍵，就是日本政府從哪裡得知台灣7月以後就有完善的疫苗生產體制，答案顯而易見，但他質疑的是，蔡政府哪來的信心和勇氣敢如此斬釘截鐵地對外說「7月以後疫苗就沒問題呢？」，畢竟高端二期都還沒解盲，三期實驗還遙遙無期。

回頭看陳見賢的PO文，陳說「七月份開始，台灣自己就會有自己生產的疫苗」和茂木「台灣國內7月以後已有完善的（疫苗）生產體制」，有何不同？陳說「六月擋一下」和茂木說「現在正有緊急的需求」，又有何不同？難道不用「含蓄、嚴謹且高明的政治語言」就會被認為是假訊息？游盈隆說大家用膝蓋想，就知道了是誰告訴日本「7月以後就有完善的疫苗生產體制？」，如果陳見賢說的是假訊息，游盈隆口中呼之欲出的大咖人物就沒有散佈假訊息？這難道不是雙標？

民進黨極力撇清從未向日方表示「為推國產只和日本要少量疫苗」，閣揆蘇貞昌今天在立法院報告指出，預計到8月底前共會有約1000萬劑的疫苗到位，陳時中被立委高虹安追問這其中有多少國產疫苗？陳說其中約有100多萬劑國產疫苗；只是，高端二期尚未解盲，蔡總統老早就已背書，蔡政府不是在推國產疫苗，又是在推什麼？陳見賢有說錯嗎？

台北市長柯文哲曾有感而發說「政府為何將國運賭在國產疫苗上」，游盈隆倒覺得更重要的是，蔡政府不只將國運賭在國產疫苗上，也將全台灣人的命睹在國產疫苗上，讓大家挫勒等；蔡政府沒有用力說理、釋疑，反而要說話的人道歉，恫嚇人民不准散佈訊息，這是那門子的「謙卑、謙卑、再謙卑」政府？