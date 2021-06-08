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蔡英文感謝退掉端午返鄉車票「向大家說聲不好意思」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡總統今天在臉書上表示，感謝在外地工作、求學的朋友配合指揮中心的呼籲，避免跨區移動，把返鄉車票退掉。圖／取自蔡英文臉書
蔡總統今天在臉書上表示，感謝在外地工作、求學的朋友配合指揮中心的呼籲，避免跨區移動，把返鄉車票退掉。圖／取自蔡英文臉書

端午節將至，但國內疫情仍然嚴峻，蔡英文總統不斷呼籲不要返鄉過節。蔡總統今天在臉書上表示，想對在外地工作、求學的朋友說，為了防疫，很多人都配合指揮中心的呼籲，避免跨區移動，把好不容易買到的返鄉車票退掉，「真的謝謝大家，也向大家說聲不好意思。」

蔡總統說，她知道對出門在外、離鄉背井的朋友來說，把握節慶連假，跳脫平常的工作環境，離開一個人的空間，跟家人好好聚聚，非常重要。更何況端午時節，總會讓人懷念起家鄉的粽子。不論是南部粽還是北部粽，家裡的粽子就是最好吃的粽子。正因為這樣，拜託大家放棄回家的機會，是讓人很不忍心的一件事，但還是要謝謝每一位配合防疫、退掉車票的人。

蔡總統說，「這陣子，我們漸漸習慣用視訊向家人報平安；習慣在跟家人同框的視訊畫面中，互相交換著生活中的酸甜苦辣。透過家人的鏡頭，我們看到他們正在做的事，感覺到他們的陪伴。還有很多人在社群平台上，跟朋友一起直播、聊天、分享心情，一起居家運動。」她說，「相信今年端午，不論有沒有回家，我們都一樣熱愛家鄉、熱愛我們的家人。為了減少接觸的風險，在線上團聚，就是我們為彼此努力最大的心意。」

粽子

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