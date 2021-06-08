陳培哲遭圍剿 朱立倫：綠營複製「台灣版李文亮事件」

中央研究院院士陳培哲日前公開表示，審查國產疫苗「最大的困難在蔡總統」，因此請辭疫苗審查委員。國民黨前主席朱立倫說，陳培哲院士為疫苗安全吹哨，此言一出，為陳培哲招來不少攻擊與抹黑，卻幾乎無人能反駁他的論點，「蔡英文總統強渡關山不汗顏？」

朱立倫指出，國人和陳培哲有相同疑問，為何蔡總統可以在科學結果尚未出爐前，逕行宣布施打期程、護航國產疫苗強渡關山？又為何原本應該保密的疫苗審查委員名單，可以外流成為指名打壓陳院士言論的工具？未來解盲成功與否，大家還能相信嗎？

朱立倫說，當過去府院黨砲口對準挖掘真相的彰化縣衛生局長葉彥伯、陳培哲為疫苗直言遭攻擊。蔡政府正一而再地複製一個又一個的「台灣版李文亮事件」，圍剿摧毀吹哨者，那以後誰還敢說真話？

朱立倫呼籲，政治不能凌駕專業，權力不該打壓良知。陳培哲的真心話，也說出許多民眾的心裡話。