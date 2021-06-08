快訊

人頭戶房貸爆28戶核3.5億！金管會出手重罰兆豐銀千萬

水流屍打撈上岸確診新冠肺炎 生前發燒曾到車行歸還租金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳培哲辭疫苗審查委員 高虹安：政府應回歸科學與專業

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供

中研院院士陳培哲日前公開表達對國產疫苗的憂心，並表示早於5月底就請辭國產疫苗審查委員，他也點名審查最大的困難就是蔡英文總統。民眾黨立委高虹安今表示，民眾的眼光是雪亮的，陳培哲所講的正是社會大眾對於國產疫苗的憂慮，呼籲政府應回歸科學與專業，才能確保民眾的健康。

高虹安指出，如果國產疫苗已經在總統的期待下對外說明7月可能生產上市，食藥署是不是會因此聽行政院院長跟總統府的？這都是沒辦法避免的事情，政府應擔起監督國產疫苗的責任，「這些國產疫苗要打入國人身體，與生命安全息息相關，希望政府好好聆聽相關意見」。

高虹安表示，陳培哲並非第一個提出國產疫苗疑慮的專家，先前國產高端疫苗計畫的主持人謝思民也在臉書粉專提到，「如果解盲都沒成功，為什麼政府急著在5月28日就跟疫苗廠商簽約下訂？如果到時候疫苗解盲沒有成功，合約應該怎麼來做處理？」

高虹安說，不管審查委員還是計畫主持人，都因政府對國產疫苗的態度跟支持，感受到一些壓力，呼籲政府回歸科學與專業，畢竟國產疫苗是真的要打到台灣人民的身體裡面，回歸科學與專業才能夠確保民眾的健康。

高端疫苗 高虹安 陳培哲

延伸閱讀

【重磅快評】只准蔡總統放火 不許陳培哲院士點燈

國民黨：綠打壓陳培哲專業 還好意思說一切以科學為主

游盈隆：陳培哲本於學術良心 讓我們一起向他致敬

陳培哲言論掀波 蘇貞昌：疫苗依法審認

相關新聞

高達9成民眾支持發展離岸風電 綠委：潛力遠勝太陽光電

綠學院今天公布「2021台灣發展離岸風電議題民意調查」的結果，有高達9成的民眾支持台灣應善用良好風場的優勢，發展離岸風電...

【重磅快評】江啟臣陳見賢要不要道歉？用膝蓋想就知道

新竹縣副縣長陳見賢在LINE群組PO文指日本外相稱台灣只要124萬劑疫苗訊息，民進黨立院黨團書記長羅致政指最近很多打擊指...

蔡英文感謝退掉端午返鄉車票「向大家說聲不好意思」

端午節將至，但國內疫情仍然嚴峻，蔡英文總統不斷呼籲不要返鄉過節。蔡總統今天在臉書上表示，想對在外地工作、求學的朋友說，為...

陳培哲遭圍剿 朱立倫：綠營複製「台灣版李文亮事件」

中央研究院院士陳培哲日前公開表示，審查國產疫苗「最大的困難在蔡總統」，因此請辭疫苗審查委員。國民黨前主席朱立倫說，陳培哲...

若地方變更疫苗施打順序 陳時中：將減配疫苗

各地方政府近來疑出現特權施打的問題。針對疫苗施打順序，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今表示，當然是中央說了算...

陳培哲辭疫苗審查委員 高虹安：政府應回歸科學與專業

中研院院士陳培哲日前公開表達對國產疫苗的憂心，並表示早於5月底就請辭國產疫苗審查委員，他也點名審查最大的困難就是蔡英文總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。