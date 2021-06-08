陳培哲辭疫苗審查委員 高虹安：政府應回歸科學與專業

中研院院士陳培哲日前公開表達對國產疫苗的憂心，並表示早於5月底就請辭國產疫苗審查委員，他也點名審查最大的困難就是蔡英文總統。民眾黨立委高虹安今表示，民眾的眼光是雪亮的，陳培哲所講的正是社會大眾對於國產疫苗的憂慮，呼籲政府應回歸科學與專業，才能確保民眾的健康。

高虹安指出，如果國產疫苗已經在總統的期待下對外說明7月可能生產上市，食藥署是不是會因此聽行政院院長跟總統府的？這都是沒辦法避免的事情，政府應擔起監督國產疫苗的責任，「這些國產疫苗要打入國人身體，與生命安全息息相關，希望政府好好聆聽相關意見」。

高虹安表示，陳培哲並非第一個提出國產疫苗疑慮的專家，先前國產高端疫苗計畫的主持人謝思民也在臉書粉專提到，「如果解盲都沒成功，為什麼政府急著在5月28日就跟疫苗廠商簽約下訂？如果到時候疫苗解盲沒有成功，合約應該怎麼來做處理？」

高虹安說，不管審查委員還是計畫主持人，都因政府對國產疫苗的態度跟支持，感受到一些壓力，呼籲政府回歸科學與專業，畢竟國產疫苗是真的要打到台灣人民的身體裡面，回歸科學與專業才能夠確保民眾的健康。