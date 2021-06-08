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【重磅快評】只准蔡總統放火 不許陳培哲院士點燈

聯合報 / 主筆室
中研院院士陳培哲坦承已辭去國產新冠疫苗療效評估方法專家會議委員，原因是蔡總統已先講出七月底開打國產疫苗，審查委員會很難維持獨立性。圖／本報資料照片
中研院院士陳培哲坦承已辭去國產新冠疫苗療效評估方法專家會議委員，原因是蔡總統已先講出七月底開打國產疫苗，審查委員會很難維持獨立性。圖／本報資料照片

蔡政府防疫「超前部署」了多少，國人心裡有數。如今最叫人驚愕的已不是政府的說詞多麼離譜，而是整個國家機器搭配網路側翼，對於跟政府唱反調者、吹哨者的全面「獵殺」，中研院院士陳培哲的遭遇就是當前最鮮活的例子。

陳培哲是國內病毒及肝炎權威，論疫苗專業比牙醫出身的中央防疫指揮官陳時中不知高了幾層，更不要說是蔡英文總統。他說，國產新冠肺炎疫苗選錯技術，七月不可能通過緊急使用授權，顯然也是基於醫學專業的判斷，而未考慮到以政治力「硬闖」的現實，以及跟隨而來的政治操作。

如果說相信科學、信任專家是對的，號稱民主的台灣不是更該鼓勵「陳培哲們」基於醫學專業來評價國產疫苗？他們可是要賭上自己畢生信譽的。更何況，在民主社會就事論事發言，本就受憲法學術與言論自由保障。

但陳培哲的發言又遭到什麼樣的待遇？先是親綠名嘴不知從何處取得名單、爆料陳培哲是疫苗審查委員，指控他因發言違反專業倫理「東窗事發」請辭閃人，接著再進行一連串的人格謀殺，卻又萬般閃躲陳培哲對於國產疫苗的專業質疑。陳培哲回應他在5月底便辭去疫苗審查委員，經且會議召集人證實。若如此，陳培哲以專家學者的角度來評論，何來違反專業倫理。

進一步言，如果連陳培哲專家發言都違法，那蔡英文以總統之尊，不待實驗與審查結果就宣稱七月底可提供國產疫苗，甚至蔡政府已經簽約預購最多兩千萬劑，誠不知其依據為何？莫非竟可以事先獲知國產疫苗的審查結果？或是篤定相關政府部門不敢違逆總統之意？

更何況，依據日本外相茂木的說法，日本政府已認為台灣七月就能建立生產線，因此目前是提供台灣緊急需求。如果不是受蔡總統的「七月說」影響，試問又是誰給了日本政府「台灣目前不需要太多疫苗援助」的印象？

沒有人希望國產疫苗失敗，但政府提供安全、有效且國際認證的疫苗，是責任更是義務；面對愈來愈多人死亡，如何快速獲得最多的國際認證疫苗更是當務之急。可嘆的是，只為蔡英文的「七月說」，台灣竟不惜上演「只准蔡英文總統放火，不許陳培哲院士點燈」的荒謬劇，更連帶讓台灣喪失獲取更多國際認證疫苗的可能。因此多逝去的人命，又是誰該負責？

疫苗 陳培哲 蔡英文

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