快訊

稱7月要打國產疫苗「日捐124萬AZ就夠」？陳時中回應了

米格21縱橫一甲子 為何從「戰機界AK-47」淪「空中棺材」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／挺台日人與綠委斥網傳台灣自稱不需大量疫苗是謠言

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
前東京都練馬區議員、台南市城市外交顧問野崎孝男（左）氣憤「譴責假訊息影響台日關係」。圖／郭國文服務處提供
前東京都練馬區議員、台南市城市外交顧問野崎孝男（左）氣憤「譴責假訊息影響台日關係」。圖／郭國文服務處提供

網路瘋傳日本國會質詢影片，說明文字指日本外務大臣稱「台灣不需很多疫苗，所以只給124萬劑」。民進黨立委郭國文表示，前日本東京都練馬區議員、也是台南市城市外交顧問的野崎孝男得知相當氣憤，「認為這種假消息嚴重破壞撕裂台日友好情誼」。

野崎孝男告訴郭國文，昨在LINE群組有人向他詢問，影片裡面日本外相是說了什麼，他才發現到這個轉傳的假訊息相當嚴重。因為外務大臣並沒有說「台灣政府沒有想要很多」這句話，而是說台灣的生產體制可能到七月才會上軌道，因此現在台灣是正急需疫苗的時刻，所以願意立即提供。

但網路上說是因為台灣沒要，很多所以只給124萬劑，這樣會誤導看到消息的人不相信台灣政府，也對日本政府有不好的觀感。

郭國文服務處執行長黃肇輝表示，最近網路上關於疫苗的假訊息非常多，也有許多民眾打電話到服務處來詢問，甚至有不明就裡直接開罵的。希望大家可以理性，勿隨假消息起舞，覺得可以打擊政府的訊息就一直轉傳。這時候我們更應該團結，不希望這種假消息甚至還破壞了台日建立起來的友好情誼。

郭國文表示，這樣既惡意移花接木來批評政府、又間接扭曲了日本政府提供援助美意的假消息，實在相當惡劣。今天他在立院質詢時，也要求蘇貞昌院長與相關單位要嚴辦，以儆效尤，更要避免破壞台日關係，影響外友邦支援的意願。

野崎說，台日雙方無論是政府或是民間，一直以來都有很好的交流。尤其在遇到困難的時刻，都可以互相幫忙協助。希望大家不要被假訊息矇騙，也希望台日都能挺過這次疫情難關。

前東京都練馬區議員、台南市城市外交顧問野崎孝男（左）氣憤「譴責假訊息影響台日關係」。圖／郭國文服務處提供
前東京都練馬區議員、台南市城市外交顧問野崎孝男（左）氣憤「譴責假訊息影響台日關係」。圖／郭國文服務處提供
前日本東京都練馬區議員、台南市城市外交顧問野崎孝男（左）氣憤「譴責假訊息影響台日關係」。圖／郭國文服務處提供
前日本東京都練馬區議員、台南市城市外交顧問野崎孝男（左）氣憤「譴責假訊息影響台日關係」。圖／郭國文服務處提供
前東京都練馬區議員、台南市城市外交顧問野崎孝男（左）氣憤「譴責假訊息影響台日關係」。圖／郭國文服務處提供
前東京都練馬區議員、台南市城市外交顧問野崎孝男（左）氣憤「譴責假訊息影響台日關係」。圖／郭國文服務處提供

日本 郭國文 假消息

延伸閱讀

假日防疫宅在家 立委郭國文上煮麵影片推銷在地乾拌麵

台南企業捐贈警察防疫面罩 加碼2500片挺警防疫安全

三接外推455公尺新方案 綠委：普遍接受度高

立院審國務機要費除罪爆激烈衝突 綠委痛批藍毫無誠信

相關新聞

【私校警訊／上】這間私立科大財務亮「7紅燈」創全國首例 看好照護需求積極轉型

台灣觀光學院上周確定停辦，少子化困境下，不少私校危機重重。教育部近年開始公布7項財務指標，檢視私校財務能力。過去財務狀況最差的大學，頂多拿到5項指標紅燈。教育部最新公布的108學年度大學財務指標，首度有私立大學拿到6和7個紅燈，這兩校分別位於彰化和雲林，都屬人口外流嚴重的農業縣市。

影／挺台日人與綠委斥網傳台灣自稱不需大量疫苗是謠言

網路瘋傳日本國會質詢影片，說明文字指日本外務大臣稱「台灣不需很多疫苗，所以只給124萬劑」。民進黨立委郭國文表示，前日本...

綠控散播扭曲日外相假訊息 陳見賢：有查證非造謠

（中央社記者葉素萍、林育瑄、王揚宇、郭宣彣台北8日電）網路流傳政府「為推國產只和日本要少量疫苗」，民進黨指控國民黨新竹縣...

黨產會將美齡樓國有化受挫傳北高行裁定停止執行

黨產會強行要求婦聯會所擁有的美齡樓轉為國有，婦聯會在一星期之前，已經委託律師向台北高等行政法院聲請停止執行，據指出，北高...

聯亞國產疫苗背後的神祕美國黑水公司 「發戰爭災難財」最惡名昭彰

前立委蔡正元指出，聯合國安理會秘密報告，川普總統的盟友、黑水公司的老闆普林斯違反聯合國禁令，走私武器給利比亞民兵，黑水公司是一家民間企業，但不是一般的民間企業，其業務範圍包括組織傭兵部隊、派遣私人保鏢、刺殺海外目標、屠殺戰亂中的平民、走私武器彈藥、虐待拷問戰俘，黑水公司的最大客戶就是美國政府，美國官員想做但不敢做的事，常以軍事承包案的名義交給黑水公司承包。普林斯是出身美國海軍海豹三棲部隊的中級軍官，違反聯合國禁令卻什麼事都沒有；相較之下，華為的孟晚舟卻在加拿大轉機時，卻被美國以涉及與伊朗做生意違反禁令爲由逮捕，其羅織的情節匪夷所思。

立委促提防疫報告 蘇貞昌：一定會做總檢討

台灣民眾黨立委賴香伶盼行政院在兩個月內提出防疫總檢討報告，行政院長蘇貞昌今天表示，一定會做總檢討。他一直要求行政團隊，做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。