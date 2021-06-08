影／挺台日人與綠委斥網傳台灣自稱不需大量疫苗是謠言

網路瘋傳日本國會質詢影片，說明文字指日本外務大臣稱「台灣不需很多疫苗，所以只給124萬劑」。民進黨立委郭國文表示，前日本東京都練馬區議員、也是台南市城市外交顧問的野崎孝男得知相當氣憤，「認為這種假消息嚴重破壞撕裂台日友好情誼」。

野崎孝男告訴郭國文，昨在LINE群組有人向他詢問，影片裡面日本外相是說了什麼，他才發現到這個轉傳的假訊息相當嚴重。因為外務大臣並沒有說「台灣政府沒有想要很多」這句話，而是說台灣的生產體制可能到七月才會上軌道，因此現在台灣是正急需疫苗的時刻，所以願意立即提供。

但網路上說是因為台灣沒要，很多所以只給124萬劑，這樣會誤導看到消息的人不相信台灣政府，也對日本政府有不好的觀感。

郭國文服務處執行長黃肇輝表示，最近網路上關於疫苗的假訊息非常多，也有許多民眾打電話到服務處來詢問，甚至有不明就裡直接開罵的。希望大家可以理性，勿隨假消息起舞，覺得可以打擊政府的訊息就一直轉傳。這時候我們更應該團結，不希望這種假消息甚至還破壞了台日建立起來的友好情誼。

郭國文表示，這樣既惡意移花接木來批評政府、又間接扭曲了日本政府提供援助美意的假消息，實在相當惡劣。今天他在立院質詢時，也要求蘇貞昌院長與相關單位要嚴辦，以儆效尤，更要避免破壞台日關係，影響外友邦支援的意願。