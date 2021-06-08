黨產會將美齡樓國有化受挫傳北高行裁定停止執行

黨產會強行要求婦聯會所擁有的美齡樓轉為國有，婦聯會在一星期之前，已經委託律師向台北高等行政法院聲請停止執行，據指出，北高行已通知婦聯社福基金會委託律師，黨產會將美齡樓轉為國有案，裁定停止執行。這顯示黨產會的片面決定，不為行政法院認可。

黨產會主委林峯正在5月11日說，黨產會2018年2月1臨時委員會議決議認定婦聯會為國民黨附隨組織。2019年3月19日決議認定婦聯會所收受的不當取得財產應移轉為國有。美齡樓土地面積500坪，建物面積3000坪，公告現值6億8000萬元。

婦聯會現址土地原為國民黨所有，婦聯會在1998年以婦聯社會福利基金會名義，向國民黨購買，土地面積買賣總價款為6億元。婦聯會是在1997年9月捐助10.5億元成立婦聯社福基金會，1998年捐款6億元，作為購買土地經費。

林峯正曾對外表示，婦聯社福基金會取得土地後，婦聯會在2003年捐款4.5億元給基金會，以婦聯社福基金會為起造人，在台北市林森南路19號興建美齡樓。

黨產會認為美齡樓建物與土地，屬於不當取得財產的現存利益，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第6條第1項及第2項的規定，應移轉為國有。要求給婦聯會30天內將美齡樓交還國有。

對於民進黨政府要在6月10日強行奪取美齡樓的行政決定，婦聯社福基金會不服，基金會表示，美齡樓由婦聯社福基金會興建，產權全屬社福基金會，與婦聯會不相牽涉，黨產會的沒收處分不正當，婦聯社福基金會將提起行政訴訟。

據了解，一星期之前，婦聯社福基金會已委託律師，向北高行聲請停止執行，北高行也在今天通知基金會，停止執行黨產會要求國有化美齡樓。