民進黨：國民黨扭曲日本外相發言 籲江啟臣澄清道歉

日本外務大臣茂木敏充針對贈台疫苗相關發言引發討論。民進黨發言人周江杰今天表示，民進黨昨天已還原茂木的談話，證明網友引述說法為錯誤內容，政府並未有「為推國產只和日本要少量疫苗」等不實說法；但遺憾的是錯誤資訊早就在新竹縣地方流傳，而帶頭散播的人，竟是國民黨新竹縣副縣長陳見賢。民進黨嚴正要求國民黨主席江啟臣和陳道歉。

周江杰指出，只要仔細檢視茂木外相不管是5月28日在外務省記者會的回答，或者是6月3日在參議院外交防衛委員會中的答詢，茂木外相的意思都是：「我們的認知是，預計台灣國內的疫苗生產體制會在7月以後逐漸完備，而『目前』台灣面臨的是很緊急迫切的需求。」且同場參議院的答詢，茂木外相針對立憲民主黨籍議員的問題也指出「台灣在東日本大地震時很迅速的提供捐款給我們。在困難的時候應該要互相幫助」。

周江杰說，還原茂木外相的說法就可以清楚知道，日本政府認知到台灣有當前疫苗不足的需求，因此伸出援手，並沒有所謂的，台灣政府告知日本政府因為7月要打國產疫苗，所以只需要少量疫苗云云，如此的超譯方式，根本就是扭曲事實、無中生有。

周江杰表示，陳見賢張貼扭曲日本外相說法的文字內容，甚至是寫到「台灣這些決策者，為了私人利益發國難財、死人財，必定絕子絕孫」的咒罵字眼，這樣利用扭曲事實製造錯假訊息的方式，造成社會仇恨對立，傷害台日兩國情誼。

周江杰指出，不只陳見賢在地方群組散播此錯假訊息，就連國民黨籍的新竹縣竹東鎮公所秘書陶更生，以及曾經在國民黨部上班、老公曾是楊文科縣長室的秘書許碧純也幫忙散播，這樣對民進黨政府進行抹黑攻擊，撕裂民眾對防疫的信任，不但無助於台日兩國關係之進展，更無助於對抗疫情；因此要嚴正要求江啟臣和陳見賢，停止這樣傷害台日友好、對防疫無助的政治操作，並公開澄清，並向社會大眾道歉。