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停擺四年TIFA復談有望？外交部：積極推動重啟

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部發言人歐江安。本報資料照片
外交部發言人歐江安。本報資料照片

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日在國會表示，拜登政府正進行與台灣的貿易與投資對話，對話應該開始了，似乎透露已停擺超過4年的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議復談有望；外交部發言人歐江安今天表示，積極努力推動重啟台美TIFA會談，相關具體進展將適時對外說明。

布林肯7日先後到聯邦眾議院外交和撥款委員會報告明年度預算，共和黨籍聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）詢問布林肯，台灣已宣布開放美國豬肉進口，移除貿易障礙以追求更廣泛的美台貿易協定，美國政府的立場為何？布林肯表示，這問題應該詢問美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），不過就他了解，美台正進行對話，或者很快就會有某種框架協議，這些對話應該開始了，詳情要問USTR。

歐江安表示，台灣與美國擁有長期緊密的友好關係與經貿往來，並在雙方既有的各項雙邊經貿對話平台與機制上，密切進行各項溝通及討論，外交部將持續與國內相關經貿部會共同努力，透過既有的良好溝通管道與美方研商，積極努力推動重啟台美TIFA會談，相關具體進展將適時對外說明。

布林肯 TIFA 外交部

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