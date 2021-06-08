聽新聞
test
0:00 / 0:00
美台進行貿易投資對話TIFA復談有望？ 綠委：相當樂觀
美國國務卿布林肯7日在國會表示，拜登政府正進行與台灣的貿易與投資對話，似乎透露已停擺超過4年的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議復談有望。民進黨立委羅致政今表示，對於展開TIFA談判相當樂觀，他也呼籲，美台關係是跨黨派共同努力，不要有扯後腿的行為。
羅致政表示，這次美國派三位重量級參議員來台宣布贈送疫苗，展現美國對台重視，尤其在美國提供全世界疫苗的計畫中，台灣更是第一個宣布具體贈送數字的國家，不管在防疫、經濟復甦各方面，美台之間合作都相當重要。
民進黨立委王定宇也表示，布林肯的表態說明美國跟台灣應已就FTA(自由貿易協定)、TIFA、BTA(美台雙邊貿易協定)進行架構的預備談判，正式談判應該也即將開始，這一切都是台美雙方經貿談判開展的正面指標。
王定宇說，對美的經貿談判一直是台灣對外經貿的重中之重，拜登政府的國務卿布林肯做出表態，對台灣是樂見發展的方向，但他也提醒，經貿談判沒有一邊全拿，需要耗時一段時間，且牽涉到國內經濟利益、產業發展，不可以輕率為之。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言