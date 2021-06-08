美台進行貿易投資對話TIFA復談有望？ 綠委：相當樂觀

美國國務卿布林肯7日在國會表示，拜登政府正進行與台灣的貿易與投資對話，似乎透露已停擺超過4年的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議復談有望。民進黨立委羅致政今表示，對於展開TIFA談判相當樂觀，他也呼籲，美台關係是跨黨派共同努力，不要有扯後腿的行為。

羅致政表示，這次美國派三位重量級參議員來台宣布贈送疫苗，展現美國對台重視，尤其在美國提供全世界疫苗的計畫中，台灣更是第一個宣布具體贈送數字的國家，不管在防疫、經濟復甦各方面，美台之間合作都相當重要。

民進黨立委王定宇也表示，布林肯的表態說明美國跟台灣應已就FTA(自由貿易協定)、TIFA、BTA(美台雙邊貿易協定)進行架構的預備談判，正式談判應該也即將開始，這一切都是台美雙方經貿談判開展的正面指標。