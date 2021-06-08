快訊

直播／今增219例本土個案、22死例 陳時中：無放鬆本錢

直播／快篩陽性率略降！今增本土219例 再添22死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨：綠打壓陳培哲專業 還好意思說一切以科學為主

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨今舉行「防疫淪為專制 蔡總統容不下專業、多元的聲音」記者會。圖／國民黨提供
國民黨今舉行「防疫淪為專制 蔡總統容不下專業、多元的聲音」記者會。圖／國民黨提供

國民黨今舉行「防疫淪為專制 蔡總統容不下專業、多元的聲音」記者會，針對中研院院士陳培哲談國產疫苗，點名蔡英文就是「最大的困難」，綠營隨即發動民嘴與網軍抹黑打壓，突顯蔡政府的防疫已走向專制獨裁之路，一個聽不進專業、多元聲音的政府，還好意思說「一切以科學為準」？

國民黨文傳會主委王育敏表示，英國金融時報報導指出：「台灣疫情失守的兩大主因，一是欠缺大規模篩檢機制，另一個是大家不敢『逆時中』、『質疑中央』的官僚文化。」國際媒體都看得出來，蔡政府的防疫走向越來越專制，陳培哲請辭疫苗審查委員，就是最好的明證。

王育敏說，蔡總統很早就告訴台灣人民，7月底大家就可以打到國產疫苗，這種「先射箭、再畫靶」的說法，形同架空專業審查委員的聲音，陳培哲於專業層面提出質疑，卻遭到無情抹黑與打壓。蔡政府拒絕聆聽專業審查的聲音，讓國人如何能相信未來國產疫苗的安全性與有效性？

王育敏指出，去年美國疫情非常嚴峻，當時的美國總統川普都不會去干預疫苗審查過程，但蔡總統不但公然干預，還設下期限。而且對於陳培哲院士遭到親綠名嘴抹黑與綠營網軍謾罵攻擊，「蔡總統還記得民主自由四個字怎麼寫嗎」？國民黨呼籲蔡總統制止綠營內部，停止繼續發動網軍攻擊。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，媒體人周玉蔻爆料陳培哲是食藥署疫苗審查委員之一，國民黨質疑，疫苗審查委員名單過去一向不公開，先前多次拿到衛福部「獨家」的媒體人卻能知悉陳培哲的委員身分，擺明是蔡政府內部刻意洩密，這種洩密找親綠媒體人修理，再配合網軍猛轟的手法，就是民進黨標準的「國家機器」打壓模式，蔡政府應該對人民說清楚講明白。

黃子哲指出，對於陳培哲請辭國產疫苗審查委員，並直指審查委員會已不能維持獨立性與專業性，點名最大困難就是總統蔡英文，府方的回應是「不解與遺憾」；但基於陳培哲的專業地位，這項對蔡英文總統的直接指控，府方的回應顯然不足，國民黨要求總統府必須面對陳培哲的說法，詳細說明國產疫苗的全盤上市過程，以釋眾疑。

國民黨今舉行「防疫淪為專制 蔡總統容不下專業、多元的聲音」記者會。圖／國民黨提供
國民黨今舉行「防疫淪為專制 蔡總統容不下專業、多元的聲音」記者會。圖／國民黨提供

陳培哲 疫苗 國民黨

延伸閱讀

游盈隆：陳培哲本於學術良心 讓我們一起向他致敬

陳培哲言論掀波 蘇貞昌：疫苗依法審認

趙少康：蔡英文盲目護航害了高端、食藥署和陳培哲

江啟臣：不當開發疫苗白老鼠 你信陳培哲還是蔡英文？

相關新聞

綠控散播扭曲日外相假訊息 陳見賢：有查證非造謠

（中央社記者葉素萍、林育瑄、王揚宇、郭宣彣台北8日電）網路流傳政府「為推國產只和日本要少量疫苗」，民進黨指控國民黨新竹縣...

黨產會將美齡樓國有化受挫傳北高行裁定停止執行

黨產會強行要求婦聯會所擁有的美齡樓轉為國有，婦聯會在一星期之前，已經委託律師向台北高等行政法院聲請停止執行，據指出，北高...

聯亞國產疫苗背後的神祕美國黑水公司 「發戰爭災難財」最惡名昭彰

前立委蔡正元指出，聯合國安理會秘密報告，川普總統的盟友、黑水公司的老闆普林斯違反聯合國禁令，走私武器給利比亞民兵，黑水公司是一家民間企業，但不是一般的民間企業，其業務範圍包括組織傭兵部隊、派遣私人保鏢、刺殺海外目標、屠殺戰亂中的平民、走私武器彈藥、虐待拷問戰俘，黑水公司的最大客戶就是美國政府，美國官員想做但不敢做的事，常以軍事承包案的名義交給黑水公司承包。普林斯是出身美國海軍海豹三棲部隊的中級軍官，違反聯合國禁令卻什麼事都沒有；相較之下，華為的孟晚舟卻在加拿大轉機時，卻被美國以涉及與伊朗做生意違反禁令爲由逮捕，其羅織的情節匪夷所思。

立委促提防疫報告 蘇貞昌：一定會做總檢討

台灣民眾黨立委賴香伶盼行政院在兩個月內提出防疫總檢討報告，行政院長蘇貞昌今天表示，一定會做總檢討。他一直要求行政團隊，做...

藍委批陳時中「超前吹牛」 蘇揆駁講這樣很不公平

本土疫情嚴峻，國民黨立委費鴻泰今天質詢批評，「現在全台灣『超前部署』只有剩下一件事，就是陳時中在『超前吹牛』。」對此，行...

從卡管案到陳培哲...民進黨漠視專業 只剩抹黑和政治算計？

三年前，民進黨為了「卡管」、「拔管」，動用國家機器，就是要讓被遴選上台大校長的管中閔無法上任；近日，中研院士陳培哲公開表達對國產疫苗的憂心，直指指政府不尊重科學專業，也被媒體人及網軍抹黑、攻擊。民進黨政府「政治凌駕專業」，凡事意識形態至上，走的每一步錯路，都是給下一代的負面示範。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。