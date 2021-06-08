國民黨：綠打壓陳培哲專業 還好意思說一切以科學為主

國民黨今舉行「防疫淪為專制 蔡總統容不下專業、多元的聲音」記者會，針對中研院院士陳培哲談國產疫苗，點名蔡英文就是「最大的困難」，綠營隨即發動民嘴與網軍抹黑打壓，突顯蔡政府的防疫已走向專制獨裁之路，一個聽不進專業、多元聲音的政府，還好意思說「一切以科學為準」？

國民黨文傳會主委王育敏表示，英國金融時報報導指出：「台灣疫情失守的兩大主因，一是欠缺大規模篩檢機制，另一個是大家不敢『逆時中』、『質疑中央』的官僚文化。」國際媒體都看得出來，蔡政府的防疫走向越來越專制，陳培哲請辭疫苗審查委員，就是最好的明證。

王育敏說，蔡總統很早就告訴台灣人民，7月底大家就可以打到國產疫苗，這種「先射箭、再畫靶」的說法，形同架空專業審查委員的聲音，陳培哲於專業層面提出質疑，卻遭到無情抹黑與打壓。蔡政府拒絕聆聽專業審查的聲音，讓國人如何能相信未來國產疫苗的安全性與有效性？

王育敏指出，去年美國疫情非常嚴峻，當時的美國總統川普都不會去干預疫苗審查過程，但蔡總統不但公然干預，還設下期限。而且對於陳培哲院士遭到親綠名嘴抹黑與綠營網軍謾罵攻擊，「蔡總統還記得民主自由四個字怎麼寫嗎」？國民黨呼籲蔡總統制止綠營內部，停止繼續發動網軍攻擊。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，媒體人周玉蔻爆料陳培哲是食藥署疫苗審查委員之一，國民黨質疑，疫苗審查委員名單過去一向不公開，先前多次拿到衛福部「獨家」的媒體人卻能知悉陳培哲的委員身分，擺明是蔡政府內部刻意洩密，這種洩密找親綠媒體人修理，再配合網軍猛轟的手法，就是民進黨標準的「國家機器」打壓模式，蔡政府應該對人民說清楚講明白。