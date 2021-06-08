快訊

直播／今增219例本土個案、22死例 陳時中：無放鬆本錢

直播／快篩陽性率略降！今增本土219例 再添22死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

茂木稱我7月生產系統齊全 馬文君：消息來源是蔡英文

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
我國疫情升溫，卻面臨疫苗供不易求困境。本報資料照片
我國疫情升溫，卻面臨疫苗供不易求困境。本報資料照片

本土疫苗短缺，日本上周慷慨贈與我國124萬劑AZ疫苗應急，但卻傳出日本外務省大臣茂木敏充稱我國7月後生產系統會比較齊全。國民黨立委馬文君質疑，為何會從茂木口中聽到「7月」這個時間點？所謂「生產系統」是不是國產疫苗？

馬文君表示，茂木敏充的消息來源，根本就是蔡英文總統，她在「513大停電」當晚發表談話，說「預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗」。

馬文君說，7日英國衛報記者Helen Davidson從台北發出「成功的囚徒：台灣如何敗於疫情爆發」特稿，寫到「對於台灣以外，或是密切關注疫情的人來說，今天的台灣令人不安，彷彿現在是2020年6月，而不是2021年」。

馬文君說，近日遭受抹黑的中研院士陳培哲就是縮影，他以權威之姿，直指國產疫苗政策的錯誤，以及橫柴入灶、倉促上路的荒謬，因不滿蔡總統公然對獨立疫苗審查下指導棋，毅然辭去國產疫苗專家委員。

馬文君表示，陳培哲還是當年蔡總統競選後援會成員，最初站出來相挺的幾位中研院士之一，但如今陳的風骨卻招來毫無公信力的名嘴對他發動人格毀滅戰，應該是機密的專家委員身份也被曝光，側翼粉專也開始「圍毆」。

馬文君批評，蔡政府決策不是基於專業與科學，專業與科學的聲音不見容於決策者，而決策者甚至還要追殺撲滅異己。

AZ疫苗 馬文君 陳培哲

延伸閱讀

蔡英文暗指侯友宜不用身分證分流？ 侯：要因地制宜

游盈隆：陳培哲本於學術良心 讓我們一起向他致敬

趙少康：蔡英文盲目護航害了高端、食藥署和陳培哲

江啟臣：不當開發疫苗白老鼠 你信陳培哲還是蔡英文？

相關新聞

綠控散播扭曲日外相假訊息 陳見賢：有查證非造謠

（中央社記者葉素萍、林育瑄、王揚宇、郭宣彣台北8日電）網路流傳政府「為推國產只和日本要少量疫苗」，民進黨指控國民黨新竹縣...

黨產會將美齡樓國有化受挫傳北高行裁定停止執行

黨產會強行要求婦聯會所擁有的美齡樓轉為國有，婦聯會在一星期之前，已經委託律師向台北高等行政法院聲請停止執行，據指出，北高...

聯亞國產疫苗背後的神祕美國黑水公司 「發戰爭災難財」最惡名昭彰

前立委蔡正元指出，聯合國安理會秘密報告，川普總統的盟友、黑水公司的老闆普林斯違反聯合國禁令，走私武器給利比亞民兵，黑水公司是一家民間企業，但不是一般的民間企業，其業務範圍包括組織傭兵部隊、派遣私人保鏢、刺殺海外目標、屠殺戰亂中的平民、走私武器彈藥、虐待拷問戰俘，黑水公司的最大客戶就是美國政府，美國官員想做但不敢做的事，常以軍事承包案的名義交給黑水公司承包。普林斯是出身美國海軍海豹三棲部隊的中級軍官，違反聯合國禁令卻什麼事都沒有；相較之下，華為的孟晚舟卻在加拿大轉機時，卻被美國以涉及與伊朗做生意違反禁令爲由逮捕，其羅織的情節匪夷所思。

立委促提防疫報告 蘇貞昌：一定會做總檢討

台灣民眾黨立委賴香伶盼行政院在兩個月內提出防疫總檢討報告，行政院長蘇貞昌今天表示，一定會做總檢討。他一直要求行政團隊，做...

藍委批陳時中「超前吹牛」 蘇揆駁講這樣很不公平

本土疫情嚴峻，國民黨立委費鴻泰今天質詢批評，「現在全台灣『超前部署』只有剩下一件事，就是陳時中在『超前吹牛』。」對此，行...

從卡管案到陳培哲...民進黨漠視專業 只剩抹黑和政治算計？

三年前，民進黨為了「卡管」、「拔管」，動用國家機器，就是要讓被遴選上台大校長的管中閔無法上任；近日，中研院士陳培哲公開表達對國產疫苗的憂心，直指指政府不尊重科學專業，也被媒體人及網軍抹黑、攻擊。民進黨政府「政治凌駕專業」，凡事意識形態至上，走的每一步錯路，都是給下一代的負面示範。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。