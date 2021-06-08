茂木稱我7月生產系統齊全 馬文君：消息來源是蔡英文

本土疫苗短缺，日本上周慷慨贈與我國124萬劑AZ疫苗應急，但卻傳出日本外務省大臣茂木敏充稱我國7月後生產系統會比較齊全。國民黨立委馬文君質疑，為何會從茂木口中聽到「7月」這個時間點？所謂「生產系統」是不是國產疫苗？

馬文君表示，茂木敏充的消息來源，根本就是蔡英文總統，她在「513大停電」當晚發表談話，說「預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗」。

馬文君說，7日英國衛報記者Helen Davidson從台北發出「成功的囚徒：台灣如何敗於疫情爆發」特稿，寫到「對於台灣以外，或是密切關注疫情的人來說，今天的台灣令人不安，彷彿現在是2020年6月，而不是2021年」。

馬文君說，近日遭受抹黑的中研院士陳培哲就是縮影，他以權威之姿，直指國產疫苗政策的錯誤，以及橫柴入灶、倉促上路的荒謬，因不滿蔡總統公然對獨立疫苗審查下指導棋，毅然辭去國產疫苗專家委員。

馬文君表示，陳培哲還是當年蔡總統競選後援會成員，最初站出來相挺的幾位中研院士之一，但如今陳的風骨卻招來毫無公信力的名嘴對他發動人格毀滅戰，應該是機密的專家委員身份也被曝光，側翼粉專也開始「圍毆」。

馬文君批評，蔡政府決策不是基於專業與科學，專業與科學的聲音不見容於決策者，而決策者甚至還要追殺撲滅異己。