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綠營輪番打侯「廣篩」 藍議員譏：說法被陳時中打臉
新北篩檢政策近來引發綠營砲轟，新北市議員葉元之表示，綠營惡意將「重熱區廣篩」曲解成「全市普篩」，且指揮中心指揮官陳時中現在也同意自行篩檢，形同打臉綠營的批評，綠營如今是為打而打且亂了套。
新北疫情持續發展，市府劃設「重熱里」並廣邀里民出門篩檢，引發綠營砲轟，立委鄭運鵬批侯友宜是花錢做白工，還會造成群聚；醫師林靜儀則說，防疫重點在隔離，而不在方艙和普篩，侯友宜把低風險者抓出來做篩檢的做法有如無頭蒼蠅。
葉元之強調，侯友宜從頭到尾都在講「重熱區廣篩」，但卻遭民進黨的政治人物扭曲成「全市普篩」，簡直是先射箭再畫靶，儼然把侯友宜視為政治上的最大假想敵。
葉元之指出，陳時中現在已經開始鼓勵，引進能讓民眾自行在家使用的快篩試劑，盼能紓解緊繃的篩檢量能，這就代表陳時中贊同侯友宜的廣篩看法，也就是民眾只要認爲自己有症狀，或處於危險熱區，就盡量出來篩檢。
葉元之說明，其實陳時中也打臉了自己，因為指揮中心曾在5月28日慎重宣示，企業不宜採買快篩劑自行檢驗，應與醫療院所合作，如今陳時中卻同意個人可在家篩檢，這也讓大家再度見識到陳時中的髮夾彎。
葉元之表示，他才發現原來防疫視同作戰，但是2022前哨戰，只是民進黨如果要打侯友宜還不先套好招，最終只會被人民看破手腳。
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