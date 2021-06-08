藍營怨侯友宜防疫切割？侯友宜：病毒才是唯一敵人

國民黨內近期有黨內人士傳出對新北市長侯友宜沒有配合他們的防疫活動感到不諒解。侯友宜今日受訪時表示，病毒是唯一的敵人，全國應不分黨派，上下一心，共體時艱。

有傳言指出，綠營近期頻頻攻擊新北市，藍營有民代在第一線護侯，不過侯友宜卻像是在切割藍營，對中央甚少開砲，讓這些民代相當失望。

侯友宜說，防疫應該大家一起來，不分任何人，全國上下一心，共體時艱，齊心防疫，大家一起努力防疫才當前團結最重要的事情。

針對紓困金發放，侯友宜表示，疫情在這段期間衝擊各行各業，尤其基層的人最辛苦，受影響最大，自己相當期待政府能在有限的資源裡面拿出更大的部分幫助我們在第一線最辛苦的朋友們，能給他們越多越好。

侯友宜最後說道，拜託新北市民不要再端午節返鄉，能夠盡量待在家就待在家，若非得出門，一定要保持低度活動，希望民眾配合，辛苦大家了，市長要在這對市民說聲謝謝。