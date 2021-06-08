藍營怨侯友宜防疫切割？侯友宜：病毒才是唯一敵人
國民黨內近期有黨內人士傳出對新北市長侯友宜沒有配合他們的防疫活動感到不諒解。侯友宜今日受訪時表示，病毒是唯一的敵人，全國應不分黨派，上下一心，共體時艱。
有傳言指出，綠營近期頻頻攻擊新北市，藍營有民代在第一線護侯，不過侯友宜卻像是在切割藍營，對中央甚少開砲，讓這些民代相當失望。
侯友宜說，防疫應該大家一起來，不分任何人，全國上下一心，共體時艱，齊心防疫，大家一起努力防疫才當前團結最重要的事情。
針對紓困金發放，侯友宜表示，疫情在這段期間衝擊各行各業，尤其基層的人最辛苦，受影響最大，自己相當期待政府能在有限的資源裡面拿出更大的部分幫助我們在第一線最辛苦的朋友們，能給他們越多越好。
侯友宜最後說道，拜託新北市民不要再端午節返鄉，能夠盡量待在家就待在家，若非得出門，一定要保持低度活動，希望民眾配合，辛苦大家了，市長要在這對市民說聲謝謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言