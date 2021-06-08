全台一周內傳170件假訊息 綠委：境外IP相當多

立法院民進黨團今舉行記者會批評藍營散布假訊息，扯防疫後腿，民進黨團幹事長劉世芳表示，根據警政署、調查局統計，6月1日至6日共獲報網路假訊息170件，其中境外IP相當多，呼籲民眾看到馬上檢舉，同島一命、全心抗疫，「謠言要止於智者，不要讓謠言滿天飛。」

據劉世芳提供資訊，170件通報的假訊息中，警政署、調查局正偵處62件，其中疑似境外的有21件，總計目前已移送15件、16人。

民進黨團副幹事長黃世杰也表示，先前有PTT網友用過去的新聞畫面移花接木，指日本贈台的124萬AZ疫苗已在5月底過期，但指揮中心第一時間已宣布，這批疫苗是今年10月才到期，品質也經過食藥署驗證才放行。

黃世杰說，從這樣的假訊息中，可看到一股勢力試圖在破壞及扭曲訊息，製造恐慌，呼籲國民認清事實，轉傳訊息前先查證，若散播不實謠言恐有法律問題，也會影響防疫成效。