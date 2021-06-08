游盈隆：陳培哲本於學術良心 讓我們一起向他致敬

中研院院士陳培哲請辭國產疫苗審查委員，且表明主要原因就是擔心審查委員會難以秉持獨立性，並指最大困難就是來自蔡英文總統。台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書表示，陳培哲政治立場「綠到出汁」，是一個誠實且正直的人，這次當台灣面臨病毒巨大威脅下，基於學術良心，不惜得罪當局，「讓我們一起向陳培哲院士致敬」。

游盈隆指出，5月31日高端股票跌停板的第一天，蔡總統罕見臨時舉行記者會，並表示七月底要打國產疫苗；陳陪哲不禁質疑「在這種情形下，食藥署擋得住總統府的那個壓力嗎？「這是很簡單的道理」、「所以我就辭了，我就做不下去了」。游盈隆說，陳培哲這一辭，有如武昌起義第一槍，不但將即將解盲的高端疫苗問題直接推上火線，也將蔡總統護航國產疫苗政策的正當性疑雲攤在社會大眾面前。

游盈隆表示，事實上高端股票到昨天為止已經連6天跌停板，6月4日櫃買中心宣佈自6月7日起預收款券並管制撮合作業，顯示市場對高端和蔡總統喊話毫無信心；高端疫苗解盲在即，走了陳培哲，審查委員會能否客觀、公正、獨立，不受政治力干擾，外界都在看。

游盈隆指出，陳培哲說出「民進黨政府不相信科學」的重話，並請辭食藥署審查委員會委員，內心悲憤之程度，可想而知；其實除了陳培哲，前疾管局局長蘇益仁，也是一個綠到出汁的學者，最近也警告蔡政府「台灣疫苗政策連環錯，不僅可能掀起拒打潮，也易讓國產疫苗早夭」。由此可見，對蔡政府疫苗政策有意見的人，並不全是國民黨或民眾黨人。