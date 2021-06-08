趙少康：蔡英文盲目護航害了高端、食藥署和陳培哲

中廣董事長趙少康今表示，蔡英文總統一心一意護高端，毫不掩飾，親自去高端兩次，二期還沒解盲就說高端疫苗7月底可以施打，這樣無上限的護航，高端就算通過審查，大家會信嗎？大家敢冒險去打？蔡英文的盲目堅持，害了衛福部、害了食藥署、害了審議委員會及委員，也害了高端。

趙少康在臉書貼文表示，因為蔡英文這樣全力拉抬，前副總統陳建仁、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及一干綠營學者、名嘴都跟著起哄，把高端股價捧上天，成為全世界第一支不做三期人體試驗 就可以提供台灣人廣泛施打的疫苗。流彈所及，連德國製造的BNT都要被抹紅成大陸代工。

趙少康指出，5月時，高端疫苗二期還沒有解盲，蔡英文就宣布7月底可以施打，如此作為堪稱全世界唯一的總統。她這樣說，食藥署還要不要嚴格審查？國產疫苗審議委員會還要不要認真把關？顧慮前程的委員要不要放水？不願得罪總統的委員會不會輕縱？

趙少康表示，近日請辭的疫苗審查委員陳培哲不只是中研院院士，也是世界科學院院士，他當過台大醫院醫學研究部主任，國內外得獎無數，展現一位學者的風骨，堅持一位科學家的堅持，對就是對、錯就是錯，疫苗研發就是要按部就班，不可以投機、不可以取巧，因為人命關天，不可以兒戲。他以去留告訴蔡英文：「妳的壓力我不接受」。

趙少康說，一個是位高權重、可以指鹿為馬的總統，一個是德高望重、不願曲意承歡的院士，孰是孰非？孰輕孰重？公道自在人心。