關懷還是獵巫？黃偉哲祭「舉報南返者確診」萬元獎金 爭議再創聲量高峰

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文／羅文芳

全台三級警期間包含端午三天連假，指揮官陳時中呼籲民眾避免返鄉、長距離移動，台南市長黃偉哲6月6日也跟進宣布祭上兩大獎金，包含「退返鄉車票送兩百元」、「通報返鄉未篩檢者快篩陽性送一千元、PCR陽性一萬元」。

黃偉哲守護台南行動公告後，引起網路反對聲浪、獵巫等爭議，使他網路討論度6日單日衝出3,885筆討論，再創近一週高峰，目前位居網路溫度計「政治人物網路口碑榜」第25名。

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image source :政治人物網路口碑榜( 分析期間： 2021/05/31~2021/06/06)

黃偉哲推「端午守護台南行動」獎金 網路出現反對獵巫聲浪

從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察黃偉哲「端午守護台南行動」近兩日網路熱門關鍵字，可以看到「反對」、「問題」、「獵巫」、「一人分5千」等字詞，有不少網友認為，疫情期間退票本就是應盡義務，市府發兩百元根本是「讓會吵的孩子有糖吃」相較待乖乖在北部放無薪假的人很不公平。

另外市府沒規定返鄉必須快篩，加上雙鐵沒停駛，不能返鄉沒有硬性規定，為何鼓勵通報返鄉者快篩確診卻能拿萬元獎金，感覺像是帶頭獵巫，另有網友發起叫北漂親朋好友返鄉，一人確診兩人分獎金，相關爭議不斷整理如下。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（2021/06/06 - 2021/06/07 ）

舉報拿獎金是獵巫？鄉民翻中國類似政策狠酸：綠紅一家親

有網友覺得鼓勵通報容易造成對立，質疑「強制別人去篩檢的法律依據呢？中央疫情指揮中心同意了嗎」、「有膽量就封城」認為這種通報機制」很像中國政府作風，就有人翻出去年3月溫州成武漢肺炎疫區，官方宣布「檢舉可疑人能拿4400元」新聞，大酸是兩岸一家親，做法半斤八兩，對此黃偉哲解釋該政策不是「獵巫」而是鼓勵「彼此關懷」，沒有強迫也不會逼迫被舉報者執行。

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守護台南政策針對「南返者」定義不清遭質疑

由於黃偉哲公告政策，是針對「南返者」提供退票、通報獎金，就有網友不解南返的定義「無症狀的要怎自己判斷，還有外縣市天天通勤上班的勒」、「時間是從何時開始」認為舉報配套措施與南返者定義不清，實施獎金制度反而有「變相鼓勵南返」漏洞疑慮，不少人認為既然要這樣做，乾脆直接在各大車站設篩檢站，或是直接在端午節三天連假封城，反對者認為這項獎金制度讓原本乖乖待在家的沒獎勵，原本要返家的退票還能領錢。

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鼓勵還是大撒幣？網友精算揪團去台南篩檢：一人分5千

雖然黃偉哲強調政策是經過團隊評估「利大於弊」，但獎金公告後，馬上引起網友熱議，雖然鼓勵民眾不要亂跑立意良好，但退票和篩檢兩樣放一起，就有人精算「退票只給兩百塊，但回家可以直接領一千還送普篩」、「光送篩檢就贏了，想排還不見得排的到」、「退票改開車去台南快篩，PCR確診爽賺6200」反而讓有心想做檢測順便賺獎金的人增加。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年6月6日至2021年6月7日。