TIFA有進展？蘇貞昌：有好消息跟大家報告
台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）可望有進展。行政院長蘇貞昌今受訪時表示，「有好消息會向大家報告」。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日到聯邦眾議院外交委員會，報告明年度預算，他答覆議員詢問時表示，拜登政府正進行與台灣的貿易與投資對話，對話應該開始了。
蘇貞昌今至立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）並備質詢。
他在受訪時說，台灣感謝在拜登總統上任後，美國對台有很多惠我友善的措施，而在蔡總統領導下，台灣的外交關係跟各國也愈來愈好，期待台美關係更有進步，有好消息會向大家報告。
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