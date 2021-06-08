江啟臣：不當開發疫苗白老鼠 你信陳培哲還是蔡英文？

中央研究院院士陳培哲請辭疫苗審查委員。國民黨主席江啟臣在臉書詢問台灣人民，「不當開發疫苗的白老鼠，大家相信陳培哲還是蔡英文？」他強調支持國產疫苗，但開發國產疫苗絕非讓國人只有國際不認可的疫苗可打，強迫國人只有一種選項，犧牲國人的權益。

江啟臣表示，民進黨政府的疫苗採購無能，把疫苗的希望寄託在國產疫苗上，在民進黨政府的主導下，國人度過疫情的希望幾乎就是維繫在國產疫苗上。

江啟臣說，他樂見台灣擁有自己「安全有效」國際認證的疫苗，但絕不同意讓國人做民進黨政府無疫苗可打下、沒有選擇的「白老鼠」，媒體報導國產疫苗療效評估會議成員的中研院院士陳培哲辭去職務，並且表達「主要壓力來自蔡英文」與「政府不相信科學」。

江啟臣表示，這樣的說法都是對於現在即將推出的國產疫苗嚴重的打擊，陳培哲還指出美國知名生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax），已經是最好的蛋白質次單位疫苗，完成部分第三期臨床試驗後還都遲遲未送美國食品藥物監督管理局（FDA）審查認證，無法獲國際認可。

陳培哲的說法也等於對國產疫苗能否獲得國際認可畫上問號，若無法獲得國際證實安全有效，很有可能讓千萬的國人白挨一劑，終究都會需要國際認可有效的疫苗。 但總統府對於陳的說法表示不知情，這是完全甩鍋且不負責任的說法。

江啟臣強調，政府要開發國產疫苗，他樂觀其成，也多次公開表達支持，但開發國產疫苗絕非讓國人只有國際不認可的疫苗可打，按照現在態勢，民進黨不讓民間協力，自己又無能採購，形同強迫國人只有一種選項，而這個選項又是具有內部爭議，未受國際認可的選項，這就是犧牲國人權益。

江啟臣喊話蔡總統，已經有200多位國人在這場疫情中喪生，200位國人就代表200個家庭破碎，人民的生命不應被一注孤擲，所有的事實攤在眼前，就是台灣應該「開大門納善意」，由總統向世界發出台灣需要疫苗的訊號，廣納民間與國際力量，為台灣爭取更多安全、有效、充足的疫苗，「蔡總統，你還要賭上多少人的命，才願意放過全民？」