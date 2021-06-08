蔡英文為何護高端 孫大千提3質疑點出背後複雜政商關係

蔡英文總統力推國產疫苗，前立委孫大千在臉書質疑，蔡英文和高端之間究竟有什麼不可告人的關係？由三件事情顯示，國產疫苗的背後有著龐大而且複雜的政商關係。

一，中研院院士陳培哲公開表示，國產疫苗審查最大的困難就是蔡英文，因為蔡英文既然已經講了7月底要打國產疫苗，在這種情形下，食藥署擋得住總統府的壓力嗎？關於陳培哲的質疑，蔡英文難道不需要自清嗎？

二，陳培哲只不過是基於本身的專業角度，對於國產疫苗發表了不同的看法，就立刻引起綠營側翼的全面圍剿，奇怪的是，圍剿陳培哲的力量完全不具備相關的疫苗知識，就在國產疫苗即將面臨解盲階段的時刻，急急忙忙地要抹黑陳培哲，這究竟是要掩蓋什麼樣的問題。

三，從最近曝光的一段日本國會詢答的視頻中，可以了解到日本政府的認知是「7月之後台灣國內的生產體制會比較完整，目前暫時比較緊急」，所以日本才優先提供124萬劑疫苗給台灣。值得國人推敲的是，究竟是誰告訴日本政府，台灣的國產疫苗一定可以在7月解盲成功？究竟是誰讓日本政府覺得台灣並不需要更多的疫苗援助？究竟是誰在害怕日本政府如果捐太多疫苗，就會排擠到國產疫苗？

孫大千表示，國產疫苗二期臨床試驗的結果尚未公布，解盲測試的結果也未見分曉，蔡英文為什麼就可以未卜先知告訴台灣人民，7月底可以施打國產疫苗？甚至連熱心幫忙的日本政府都被告知到這樣的訊息。難不成這齣國產疫苗大戲的劇本早就已經寫好了，可憐的台灣人民只能夠含淚擔任國產疫苗全民公測的白老鼠嗎？