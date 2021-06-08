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網傳為推國產只和日本要少量疫苗 民進黨駁斥

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
網路論壇流傳，為推國產只和日本要少量疫苗，民進黨駁斥。圖／民進黨提供
網路論壇流傳，為推國產只和日本要少量疫苗，民進黨駁斥。圖／民進黨提供

民進黨發言人謝佩芬今天表示，針對巴哈姆特網站上有網友發文指稱「⋯日本外相直接回說，因為台灣政府告訴他，7月要施打國產，所以只需要少量應急，全文對話被貼在日本新聞網...這就是為什麼日本AZ只來124萬劑的原因⋯，台灣唯一的活路就是國民黨的路線，保台不反中⋯」相關文章內容之解釋，顯然與日本外務大臣茂木敏充所表述完全不同，有刻意誤導民眾之嫌，為避免錯假訊息以訛傳訛，特此澄清。

謝佩芬指出，如果好好檢視茂木近日關於日本提供台灣疫苗的發言，不管是5月28日在外務省記者會的回答，或者是6月3日在參議院外交防衛委員會中的答詢，茂木的意思都是，「我們的認知是，預計台灣國內的疫苗生產體制會在7月以後逐漸完備，「目前」台灣面臨的是很緊急迫切的需求。」且同場參議院的答詢，茂木針對立憲民主黨籍議員的問題也指出「台灣在東日本大地震時很迅速的提供捐款給我們。在困難的時候應該要互相幫助」。

謝佩芬指出，還原茂木的說法就可以清楚知道，日本政府認知到台灣有當前疫苗不足的需求，因此伸出援手，並未如網友所言，台灣政府告知日本政府因為7月要打國產疫苗，所以只需要少量疫苗云云。網友這樣的解讀不但錯誤，更是無中生有。以扭曲日方善意的方式來幫「國民黨路線」背書的意圖，也相當令人費解。

謝佩芬表示，根據近日媒體報導，日本政府以高效率拍板捐贈疫苗，並將日本所有AZ現貨124萬劑全數捐給台灣，證明並無所謂台灣方面只要求少量的情形。相反地，對於日本的善意，台灣人莫不感激在心，深切感受兩國之友好。謝佩芬說，關於特定網友扭曲日本官員的說法，不但無助於兩國關係之進展，更無助於對抗疫情，希望民眾不要以訛傳訛，被錯假消息所誤導。

日本 疫苗 謝佩芬

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