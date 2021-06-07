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立法院臨時會恐衍生群聚風險 時力黨團：支持視訊會議
立法院今起展開為期兩周的臨時會，眾多立委、行政官員、國會助理回到立法院，恐衍生群聚風險。時代力量黨團總召邱顯智今受訪時表示，絕對支持立法院臨時會採取視訊會議，立法院日前也有測試過設備，113位委員中已有80幾位委員安裝系統，「沒安裝的應該要趕快安裝」，避免群聚感染風險。
對於國民黨團日前提出立法院應設快篩站，邱顯智認為，在疫苗還沒全面施打前，國人尚未形成群體保護力，應該要在疫情熱區廣設快篩站，若立法院成立，也應對外開放民眾快篩。
邱顯智也說，立法院應該要決議要求食藥署放行「在家抗原快篩檢測」(at-home ART)讓全民使用，機關使用就沒有特權，自己採自己驗也不需要醫護人員採樣，讓篩檢能量能快速提升。
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