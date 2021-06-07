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【即時短評】立院群聚開會可 黃偉哲的破口只針返鄉百姓

聯合報 / 本報記者李承穎
立法院會。本報資料照片
立法院會。本報資料照片

台南市長黃偉哲祭出每人最高1萬元的獎金，要全民檢舉南返卻未篩檢者，未料反而打到同黨立委王定宇，被網友檢舉北往南返，但也凸顯出立法院臨時會迄今仍不採取視訊開會，造成大批立委、官員跨縣市移動，反而造成群聚破口，國會身為民意最高殿堂，有視訊會議功能不用，將做出最壞示範。

今年5月21日，因應疫情嚴峻，立法院會進行視訊會議表決功能測試，當時立法院長游錫堃還說，院會完成視訊會議測試，「是立法院歷史性的一步」，當時立委預約、安裝視訊及表決APP的人數已有84位，占全部立委人數75%，游錫堃今也再次強調「只要黨團共同接受，我們就用視訊會議處理」。

明明有測試好的視訊軟體放著不用，卻採取實體開會，令人十分不解，無論院會、委員會只要開實體會議，人數動輒數十人，甚至上百人，且人來人往，列席的官員再怎麼分流，根本不可能遵守室內五人的規定。

尤其部分立委仍然留在傳統觀念，認為視訊開會無法展現肢體語言，甚至失去抗爭的武器，但現在是疫情嚴峻之際，國會殿堂此時再表演、再作秀，都會讓人詬病，尤其臨時會是要處理紓困條例，每一筆預算都是人民的救命錢，更不能等閒視之。

目前各級學校已採用遠距教學，避免群聚，只要手機就能視訊上課，可避免觸及室內5人的防疫規定，還有許多機關都採分流上班、居家辦公，每個人民都謹守政府規定，各級機關、官員、民代更要遵守規範。

黃偉哲祭出的罰則，原本是想阻止破口，卻忘了北往南返的民代，也無怪乎會被認為只針對乖乖防疫的老百姓，網友第一時間檢舉的就是同黨立委，國會身為民意最高殿堂，若不立即採取視訊會議，恐難杜悠悠之口。

立法院 疫情

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