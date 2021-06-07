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罷免立委陳柏惟刪Q總部：二階只差1843人

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

提案連署罷免台中立委陳柏惟的刪Q總部今天說，連署罷免結果出爐，二階只差1843人，刪Ｑ總部表示「送陳柏惟離開立法院不是件容易的事，但只要路走對了，雖遠必達。」

刪Ｑ總部表示，上周五收到中選會回函，正式向選委會遞交的二階段連署人名冊，總計3萬2310人，扣除不合規定者5127人，實際連署人人數為2萬7270人，還需補件1843人。

刪Ｑ總部表示，因為現在新冠肺炎疫情肆虐，總部總計還有1萬1千多份的連署人名冊，因當初時間因素來不及造冊完成，第二階段補件將不在上街募集，而是將剩下的連署書完成最後造冊後送件，疫情當前抗疫優先。同時也呼籲各位在街接下來到來的端午佳節，盡量避免互訪及群聚。

罷免案提議領銜人楊文元說，徵求連署書是艱難的任務，但收回來的連署書更是一個浩大的工程，從篩選、整理、分區分里、複印、造冊、編號，都需要很長的時間，在疫情的當下，時間和人力更是有限，預計在本周五前將可以完成全部造冊整理完成，同樣也由於現在新冠肺炎的疫情肆虐，造冊完成後將以最簡單輕便，並且不群聚的方式由領銜人單獨送交中選會。

疫情 新冠肺炎 罷免

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