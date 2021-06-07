【重磅快評】林右昌林智堅搶舞台 逼得蘇揆猛刷存在感　

為了堵住傳統市場防疫破口，台北市長柯文哲昨天宣布假日實施身分證尾數分流採買，基隆市長林右昌如獲至寶，宣稱「柯文哲終於肯聽我的話」，自我膨脹得讓人印象深刻；其實綠營之中，林右昌並不孤單，任期同時屆滿的新竹市長林智堅也在抗疫中刻意爭取能見度，跳過行政院長蘇貞昌，直接連絡總統府，但當事人不覺得突兀，只因中央防疫不力的焦慮讓他們亂了分寸而已。

台北市傳統市場人潮多，台北市長柯文哲昨天宣布，從今天起，假日市場採買採身分證尾數單雙號分流，日後若又發現周一至周五也有相同問題，也會進一步管制，業者若擺爛，北市府會處罰，民眾若不服從管制，也可以開罰三千至一萬五千元不等罰款。他還說，執政就是「務實、實事求是，適當管制」。

毗鄰的基隆市長林右昌得知柯文哲宣布管制市場人流，忍不住得意起來，說他很高興「柯文哲市長終於肯聽我的話」，把這個防疫破口補起來；林右昌還意有所指，指防疫的王道是務實、有效，我們不重蹈覆轍，也不死要面子。就他而言，如果跟醫療有關的，他會參考柯文哲的做法，不會因為柯有時候會罵民進黨，就看不到柯的優點。

其實，林右昌嘴說不會因為柯文哲會罵民進黨，就看不到柯的優點，但卻藉北市市場分流措施，暗暗修理柯文哲，至於有沒有達到效果，那並不重要；只是基隆市怎能拿來和台北市比較？兩個城市的量體差太多，完全不是同一個量級，兩地市場性質不同，硬要拿來一起品頭論足，只會惹來笑話，林右昌不是不清楚，但他根本無所謂，只要高層能看到他的努力就行了。

新竹市長林智堅又是另一個案例了，在苗栗京元電子移工群聚案擴大後，新竹市本月4日在園區啟用竹科專責篩檢站，準備替移工篩檢，林智堅不忘利用這個機會行銷自己，在臉書曝光決策幕後，雖然是市長，但他就是能直接打電給蔡英文總統，尋求國軍支援，三日才有一台台軍卡駛入新竹科學園區，上百名國軍弟兄協助篩檢站，「國軍來了，大家心也安了」，林智堅的貼文8小時京累積1.7萬人按讚。

竹科專責篩檢站該設，而且必須立刻設，但林智堅直接致電總統請求國軍支援，這就有點怪了，雖然總統是三軍統帥，但軍政事務還是得依體制運作才順當，林智堅是新竹市長，參加的是行政院的院會，並不是國安會議，電話直接打給總統府，蘇貞昌嘴巴不說，但心裡會高興嗎？如果林智堅可以，陳其邁、黃偉哲、潘孟安、翁章梁可以嗎？這樣蘇貞昌還能坐穩閣揆寶座？

眼見林右昌、林智堅各自尋找舞台爭取能見度，要說蘇貞昌沒有危機感，恐怕也是騙人，以今天下午兩點中央疫情 指揮中心準備要宣布延長三級警戒為例，蘇貞昌就等不及，搶在早上宣布，發言人羅秉成強調是蘇貞昌召開行政院擴大防疫會議，蘇審酌各部會意見，凝聚共識並做出裁示，重重刷了一次存在感，只是，這個已討論多日的議題，民眾大都有了心理準備，蘇貞昌插隊搶先３小時宣布，有差嗎？