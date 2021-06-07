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【即時短評】已公布答案的防疫考試 台灣仍矇眼作答？

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
去離島的旅客填寫健康聲明卡，如14天內有症狀的旅客將進行快篩，而自顧者也可快篩。記者黃義書／攝影
去離島的旅客填寫健康聲明卡，如14天內有症狀的旅客將進行快篩，而自顧者也可快篩。記者黃義書／攝影

半個月前，台中市為了大學生到KTV歡唱染疫而到校園和社區大規模快篩，卻被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中點名，酸指篩了兩千多人，最後僅找只找到1名陽性個案，「造成相當的不必要的負擔」。但是，隨著群聚感染不斷發生，台中市又接連出擊下，今天台中市終於已可大聲宣布疫情「0」新增，前後對照，孰對孰錯，答案已十分明瞭。

全國進入三級警戒時，陳時中曾要求各縣市防疫須做到三個第一，也就是「標準一致、說法一致、腳步一致」。但若台中市真的遵照陳時中惜篩的態度，等到陽性個案自然出現再進行匡列，在台中市稍後接連發生泰安國小附幼、立揚鞋業和大坑家族等嚴重群聚疫情，絕不會是今天這樣始終呈現壓制的局面，也不會這樣快就達到0新增。

先前彰化有萬人血清普篩被衛福部認定違法的先例，台中市針對群聚個案以前進指揮所「專案快篩」，讓陳時中難再以普篩之名挑剔，也達到有效控制疫情的目的；想要事事一把抓的陳時中，最後也只能酸一下，說是造成相當的不必要的負擔。

事實上，加大規模快篩在先進國家早有先例，像是德國政府從今年3月起就提供民眾免費的快篩，全國民眾可到藥房或接種中心，由受過訓練的人快篩，費用全由政府負擔。英國也有快篩試劑「免費送到家」服務，民眾每人每周可申請使用2份快篩試劑，1份有7組試劑；在家自主快篩後，再上網登記每次的篩檢結果。新加坡總理李顯龍5月底亦指出，定期篩檢會成為疫後的生活常態，未來民眾能在藥房購買新冠病毒的檢測工具。

種種作法，都顯示台灣對快篩的觀念已過於落後，即使如陳時中曾顧慮快篩會有偽陽和偽陰性，但仍不能忽視快篩仍有找出陽性患者的效用，而且只要每隔三天或經常做，就可以除去偽陽和偽陰性的缺點。

據了解，基層診所醫師為了自保，現已有自行替患者快篩的作法，只是因為政府一直未明確鬆綁，醫師也就只能悄悄的做。許多醫師納悶，有效快篩和全民接種已是防疫的必須做法，但為何台灣這兩樣都做不好，至今疫苗也仍無著。他們不解，如果防疫像是一場考試，在國外都已經公布答案下，只要照著做即可，為何台灣仍然矇著眼睛作答？

快篩 台中市 陳時中

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