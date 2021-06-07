林右昌說柯文哲聽他話 孫大千酸：想選台北市長想瘋了

為防堵傳統市場成為破口，台北市長柯文哲宣布實施身分證字號尾數分流採買，基隆市長林右昌表示，「柯終於肯聽我的話」。前立委孫大千在臉書諷刺，搶功勞時跑第一，負責任時搞神隱，這就是民進黨政治人物的日常，「林右昌是想選台北市長想瘋了嗎？」

孫大千指出，傳統市場和生鮮賣場的分流政策，原本就是由各縣市評估需求狀況和執行方式來決定是否要推動。市市府在道德勸說市民無效的情況下決定進行分流，到底跟林右昌有什麼關係？什麼叫做「柯文哲終於肯聽我的話」？連這種事也要搶功勞，林右昌是想選台北市長想瘋了嗎？

孫大千說，柯文哲昨天才剛剛宣布台北市民施打新冠肺炎疫苗免掛號費，總統府和行政院深怕功勞被別人搶走，硬是昨天連夜宣布全國民眾施打疫苗全面免費，如果當時處理諾富特飯店混居的舉發能夠有這樣的效率，本土疫情根本不會爆發。如果民進黨政府在落實防疫和採購疫苗上能夠有這樣的效率，台灣人民何至於淪落到現在如此的淒慘呢？

日本政府為了感謝台灣人民在311大地震時的慷慨解囊，所捐助的124萬劑AZ疫苗都還沒有到台灣，就看到謝長廷和賴清德各自透過日台的媒體來進行放話，開始搶功勞。明明311的捐款是台灣人民從口袋裡掏出來的，到底和謝長廷、賴清德有什麼關係呢？民進黨的政治人物搶疫苗如果有搶功勞同樣的功力，台灣人民現在早就有了群體免疫力。