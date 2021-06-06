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江啟臣盼蔡英文爭取更多疫苗 民進黨：不要再酸言酸語

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
國民黨主席江啟臣今天表示，感謝美國捐贈疫苗，但希望還能夠獲得更多疫苗，總統蔡英文現階段必須要積極去爭取。本報資料照片
國民黨主席江啟臣今天表示，感謝美國捐贈疫苗，但希望還能夠獲得更多疫苗，總統蔡英文現階段必須要積極去爭取。本報資料照片

美國參議員訪團抵台，宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗。國民黨主席江啟臣今天表示，感謝美國捐贈疫苗，但希望還能夠獲得更多疫苗，總統蔡英文現階段必須要積極去爭取。民進黨今天回應，防疫不要只是嘴巴說說而已，請江啟臣及國民黨，不要再繼續酸言酸語。

民進黨發言人謝佩芬表示，中央流行疫情指揮中心日前就已經公布目前已完成採購COVAX（全球疫苗免疫聯盟）、AstraZenca及Moderna疫苗約2000萬劑，國產疫苗部分也持續推進。政府一直努力透過多元管道爭取國際原廠疫苗，全力加速推動外購疫苗到貨期程，國產疫苗目前也正在加速研發出廠，希望政府與民間共同努力，讓疫苗供給更為穩定，共同度過疫情艱困時刻。

謝佩芬表示，在疫情嚴峻的時刻，台灣最需要的就是不分朝野、黨派團結同心，一起對抗病毒，共同度過疫情的挑戰。防疫不要只是嘴巴說說而已，請江啟臣及國民黨，不要再繼續酸言酸語，或是到總統府繞行抗議、發起遊覽車環島等對實際疫苗取得及防疫毫無幫助的言語及行動，徒增群聚染疫風險，造成防疫破口，增加醫護、警消同仁的負擔。

疫苗 疫情 江啟臣 蔡英文

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